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Трейлер «Певчей птицы»: Триллер про коронавирус, снятый во время пандемии

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«Певчая птица» — один из первых фильмов, снятых во время пандемии COVID-19. Картину поставил Адам Мэйсон, он же написал сценарий совместно с Саймоном Бойесом. Одним из продюсеров «Певчей птицы» выступил Майкл Бэй.

Действие фильма развернется в 2024 году. В мире уже четвертый год свирепствует вирус COVID-23: для всех обязателен режим изоляции, а инфицированных отправляют в карантинные лагеря. Главные герои — курьер Нико и девушка Сара, которые влюблены друг в друга, хотя никогда не виделись из-за протоколов изоляции. 

В картине сыграли Кей Джей АпаСофия КарсонБрэдли УитфордАлександра ДаддариоКрэйг РобинсонПетер Стормаре и Пол Уолтер Хаузер.

Дата премьеры «Певчей птицы» пока не известна. 

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