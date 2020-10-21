Трейлер «Певчей птицы»: Триллер про коронавирус, снятый во время пандемии

«Певчая птица» — один из первых фильмов, снятых во время пандемии COVID-19. Картину поставил Адам Мэйсон, он же написал сценарий совместно с Саймоном Бойесом. Одним из продюсеров «Певчей птицы» выступил Майкл Бэй.

Действие фильма развернется в 2024 году. В мире уже четвертый год свирепствует вирус COVID-23: для всех обязателен режим изоляции, а инфицированных отправляют в карантинные лагеря. Главные герои — курьер Нико и девушка Сара, которые влюблены друг в друга, хотя никогда не виделись из-за протоколов изоляции.

В картине сыграли Кей Джей Апа, София Карсон, Брэдли Уитфорд, Александра Даддарио, Крэйг Робинсон, Петер Стормаре и Пол Уолтер Хаузер.

Дата премьеры «Певчей птицы» пока не известна.