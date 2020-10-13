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Видео дня: Фэнтези против постапокалипсиса в мэшапе «Хоббита» и «Дороги ярости»

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Стараниями авторов YouTube-канала Inventor Headquarters выяснилось, что постапокалипсис и фэнтези отлично сочетаются. Совместив трилогию «Хоббит» и боевик «Безумный Макс: Дорога ярости», они добавили персонажей Дж. Р. Р. Толкина в яркий мир фильма Джорджа Миллера. В итоге гномы разъезжают на грузовике Фуриосы, сражаются с воинами Несмертного Джо и даже играют на гитаре, изрыгающей огонь.

«Герои Средиземья против злодеев постапокалипсиса, — гласит текст под видео «Хоббит: Дорога ярости». — Компания гномов и волшебник берутся забрать Эребор из лап Несмертного Джо. Но хоббит — их единственный шанс на успех».

Кроме мэшапов, Inventor Headquarters занимаются созданием альтернативных версий трейлеров. Они делали новые ролики для «Кавказской пленницы», трилогии «Пираты Карибского моря», придумали трейлер «Терминатора» в стиле фильмов Тима Бёртона.

Фильмы серии «Хоббит» и «Безумный Макс» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

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