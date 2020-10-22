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В сети собрали более 105 тыс. долларов для няни из сиквела «Бората»

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Неожиданной звездой «Бората 2» стала Джинис Джонс — няня, которая по сюжету сиквела присматривает за Тутар, дочкой Бората. Она провела в компании девушки несколько часов, многое узнала о вымышленной культуре Казахстана и в итоге помогла Тутар отказаться от старых правил. После выхода фильма выяснилось, что за съемки Джонс заплатили всего 3600 долларов. В сети решили поддержать женщину, которая осталась без работы из-за пандемии коронавируса, и через кампанию GoFundMe для нее собрали уже более 105 тыс. долларов.

Когда об истории Джонс узнали в сети, некоторые СМИ заявили, что женщина почувствовала себя обманутой и преданной съемочной группой «Бората 2». Сама Джонс утверждает, что ничего подобного не говорила. Она лишь сказала, что понятия не имела, что речь идет о фильме. На самом деле Джонс сама считает себя виноватой из-за того, что недостаточно внимательно прочитала контракт.

«В общей сложности мне заплатили 3600 долларов, — рассказала Джонс в интервью Variety. — Не могу сказать, что это было особенно честно, потому что они знали, что это будет фильм, а я не знала. Я просто думала, что снимают документальный фильм об Америке. Но я виню себя за то, что не прочитала все внимательно, когда подписала бумаги».

Джонс живет в Оклахома-Сити, и для съемок в сиквеле ее привезли в Вашингтон. В компании Тутар ей пришлось столкнуться с разными странностями, включая кандалы с шаром и миску, из которой должна была есть девушка. Несмотря на это, Джонс не планировала обращаться в службу защиты детей.

«Я не подумала об этом, потому что не знала, какие у нее были права, — объяснила Джонс. — Я думала, что она действительно из страны третьего мира и что именно так они обращаются с женщинами и девушками. Я предложила им отвести ее в школу и дать ей наблюдать в классе за девочками, которые умеют читать и писать, так же как мальчики. Я думала, что все на самом деле, поэтому я подумала, что они собираются показать разные вещи, чтобы она могла остаться в Соединенных Штатах. Очевидно, это было не так».

Борат — выходец из Казахстана, который приехал в США снимать репортаж о «величайшей в мире стране». Борат путешествует по Штатам и общается с местными жителями, часто выставляя их в неудобном свете своим поведением. Съемки сиквела проходили во время пандемии, поэтому на площадке работало минимальное количество людей. Кроме того, некоторые сцены представляли опасность для актеров, из-за чего Коэн несколько дней носил бронежилет.

Согласно Amazon Studios, в первые дни сиквел посмотрели «десятки миллионов» пользователей стриминга.

Источник: Variety

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