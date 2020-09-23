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Вышли официальный саундтрек и музыкальное видео к сериалу КиноПоиск HD «Беспринципные»

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К выходу четвертого эпизода сериала КиноПоиск HD «Беспринципные» на Яндекс.Музыке появился официальный саундтрек проекта, созданный певицей и композитором Тосей Чайкиной. В дополнение к этому опубликовано музыкальное видео с треком, который звучит в заставке от анимационной студии «Ластик».

Саундтрек уже доступен в плейлисте «Беспринципных» на Яндекс.Музыке.

По словам создателей, в «Беспринципных» звучит музыка, которая помогает подчеркнуть характер каждого персонажа и популярна не только в Москве, где происходит действие сериала, но и за ее пределами — благодаря этому герои становятся еще более знакомыми и понятными зрителям.

Главные герои сериала — жители Патриарших, супруги и любовники, коллеги и соперники, друзья и случайные знакомые, оказавшиеся в эпицентре невероятных событий. Жена чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа. Муж прикрывается выдуманной дочерью друга. А друг толкает помощника на измену, потому что так хочет жена. И это только начало. Одним словом, неприличные истории о приличных, казалось бы, людях.

Комедийный проект — адаптация сатиричных новелл Александра Цыпкина от компании «Медиаслово». В сериале снялись Павел Деревянко, Максим Виторган, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова, Оксана Акиньшина, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Павел Табаков и Юрий Колокольников.

Сериал эксклюзивно доступен для просмотра на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

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