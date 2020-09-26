КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Лидера секты NXIVM, которому помогала звезда «Тайн Смолвиля», приговорили к 120 годам заключения

Обсудить0

Суд в Нью-Йорке вынес приговор по делу Кита Раньера — лидера и основателя организации NXIVM, вовлекавшего женщин в сексуальное рабство. По обвинениям в рэкете, организации секс-трафика, вымогательстве и воспрепятствовании правосудию Раньера приговорили к 120 годам тюрьмы. В NXIVM входили актрисы кино и сериалов, в том числе Эллисон Мэк, звезда «Тайн Смолвиля».

NXIVM возникла в 1998 году как группа самопомощи, где проводились платные тренинги личностного и профессионального роста. Раньер называл себя одним из умнейших людей на свете с IQ в 240 баллов и утверждал, что его тренинги способны излечить даже диабет и сколиоз. В середине нулевых вышел ряд статей, разоблачающих практики организации, где Раньера обвиняли в создании культа, державшего девушек в сексуальном рабстве. Утверждается, что Раньер одновременно поддерживал сексуальные отношения с 15—20 женщинами.

Одной из первых о тайной деятельности NXIVM рассказала актриса Сара Эдмондсон. Впоследствии выяснилось, что участницей организации была Мэк. Она помогала Раньеру добыть компромат на двух девушек, с помощью которых их заставили вступить в сексуальные отношения с лидером NXIVM.

В 2018 году Раньера задержали и предъявили обвинения в принуждении женщин к сексу. Тогда же задержали Мэк, которую обвинили в рэкете и содействии организации секс-трафика. В суде выступили 15 женщин, пострадавших от действий Раньера. Одна из них рассказала, что стала любовницей лидера NXIVM, когда ей было 15, а ему 45 лет.

«Власть Раньера над женщинами, которых он травмировал как физически, так и эмоционально, — это история ужасов, — заявил в суде представитель ФБР Уильям Суинни. — Невозможно представить себе сексуальную эксплуатацию, насилие, изоляцию и контроль над разумом, которым подверглись его жертвы».

Сам Раньер отказался признать себя виновным. Поскольку Мэк признала свою вину, ее будут судить отдельно от Раньера и других членов культа. Приговор по ее делу пока не вынесли.

Источник: The New York Times

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Организатора фестиваля «Дух огня» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ. СМИ полагают, что из-за показа «Аутло»

Организатора фестиваля «Дух огня» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ. СМИ полагают, что из-за показа «Аутло»

Вчера19
В Техасе на Netflix подали в суд из-за «Милашек». Стрим-сервис не намерен отказываться от фильма

В Техасе на Netflix подали в суд из-за «Милашек». Стрим-сервис не намерен отказываться от фильма

7 октября3
Шайа ЛаБафу предъявили обвинения в хулиганстве и мелкой краже

Шайа ЛаБафу предъявили обвинения в хулиганстве и мелкой краже

2 октября7
Сенаторы попросили Netflix не экранизировать книги китайского автора из-за его высказываний

Сенаторы попросили Netflix не экранизировать книги китайского автора из-за его высказываний

26 сентября18

Главное сегодня

Что было в первом сезоне «Мандалорца». Краткий пересказ

Сегодня1
Что было в первом сезоне «Мандалорца». Краткий пересказ
На съемках появились специалисты, следящие за соблюдением правил защиты от коронавируса

На съемках появились специалисты, следящие за соблюдением правил защиты от коронавируса

33 минуты назад2
Видео дня: Фэнтези против постапокалипсиса в мэшапе «Хоббита» и «Дороги ярости»
Бюро находок

Видео дня: Фэнтези против постапокалипсиса в мэшапе «Хоббита» и «Дороги ярости»

3 часа назад2
В сети собрали более 105 тыс. долларов для няни из сиквела «Бората»

В сети собрали более 105 тыс. долларов для няни из сиквела «Бората»

Сегодня, 13:150
В лондонской галерее современного искусства появился портрет Мандалорца с Малышом Йодой

В лондонской галерее современного искусства появился портрет Мандалорца с Малышом Йодой

Сегодня, 12:484
Что смотреть в кино: «Ведьмы», «Вдова» и «Крестная мама»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Ведьмы», «Вдова» и «Крестная мама»

Сегодня0
Вышли официальный саундтрек и музыкальное видео к сериалу КиноПоиск HD «Беспринципные»
КиноПоиск HD

Вышли официальный саундтрек и музыкальное видео к сериалу КиноПоиск HD «Беспринципные»

Сегодня, 11:302
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт