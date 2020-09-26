Лидера секты NXIVM, которому помогала звезда «Тайн Смолвиля», приговорили к 120 годам заключения

Суд в Нью-Йорке вынес приговор по делу Кита Раньера — лидера и основателя организации NXIVM, вовлекавшего женщин в сексуальное рабство. По обвинениям в рэкете, организации секс-трафика, вымогательстве и воспрепятствовании правосудию Раньера приговорили к 120 годам тюрьмы. В NXIVM входили актрисы кино и сериалов, в том числе Эллисон Мэк, звезда «Тайн Смолвиля».

NXIVM возникла в 1998 году как группа самопомощи, где проводились платные тренинги личностного и профессионального роста. Раньер называл себя одним из умнейших людей на свете с IQ в 240 баллов и утверждал, что его тренинги способны излечить даже диабет и сколиоз. В середине нулевых вышел ряд статей, разоблачающих практики организации, где Раньера обвиняли в создании культа, державшего девушек в сексуальном рабстве. Утверждается, что Раньер одновременно поддерживал сексуальные отношения с 15—20 женщинами.

Одной из первых о тайной деятельности NXIVM рассказала актриса Сара Эдмондсон. Впоследствии выяснилось, что участницей организации была Мэк. Она помогала Раньеру добыть компромат на двух девушек, с помощью которых их заставили вступить в сексуальные отношения с лидером NXIVM.

В 2018 году Раньера задержали и предъявили обвинения в принуждении женщин к сексу. Тогда же задержали Мэк, которую обвинили в рэкете и содействии организации секс-трафика. В суде выступили 15 женщин, пострадавших от действий Раньера. Одна из них рассказала, что стала любовницей лидера NXIVM, когда ей было 15, а ему 45 лет.

«Власть Раньера над женщинами, которых он травмировал как физически, так и эмоционально, — это история ужасов, — заявил в суде представитель ФБР Уильям Суинни. — Невозможно представить себе сексуальную эксплуатацию, насилие, изоляцию и контроль над разумом, которым подверглись его жертвы».

Сам Раньер отказался признать себя виновным. Поскольку Мэк признала свою вину, ее будут судить отдельно от Раньера и других членов культа. Приговор по ее делу пока не вынесли.

Источник: The New York Times