Фото со съемок второго сезона «Ведьмака»: Новая броня нильфгаардцев и эльфийская чародейка

Сайт Redanian Intelligence опубликовал новые фото со съемочной площадки второго сезона сериала «Ведьмак». На камеру удалось поймать съемки сцены с участием Кагыра, который в продолжении вместе с остальной армией Нильфгаарда сменит дизайн брони. «Морщинистые» доспехи остались в прошлом.

Другая фотография со съемок демонстрирует эльфийскую чародейку Францеску в исполнении Месийи Симсон. Она прогуливается с Фрингиллой (Мими Дивени), но, что особенно интересно, на фото видно, что эльфийка беременна. В книгах Анджея Сапковского эльфы редко рожают детей, поскольку их фертильность значительно ниже, чем у людей. Кроме того, Францеска срывает белую розу. В романе «Кровь эльфов» белые розы имеют большое значение, так как они названы в честь эльфийской героини Аэлирэнн, а растут они в руинах эльфийского дворца Шаэрраведд.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И, когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Во втором сезоне Геральт, убежденный, что Йеннифэр погибла в битве при Содденском холме, увозит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое он знает, — Каэр Морхен, в дом своего детства. Пока короли, эльфы, люди и демоны Континента стремятся к господству за его стенами, он должен защитить девочку от чего-то гораздо более опасного — таинственной силы, скрытой у нее внутри.

Дата выхода второго сезона «Ведьмака» пока не сообщается.

Источник: Redanian Intelligence 1 / 2