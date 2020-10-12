Трейлер сериала «Перевал Дятлова»: Петр Федоров расследует исчезновение туристов

Канал ТНТ представил первый трейлер остросюжетного сериала «Перевал Дятлова», который рассказывает о том, что произошло в 1959 году в горах Урала с группой советских студентов. В проекте две сюжетные линии: первая — о восхождении группы Дятлова, а вторая — о расследовании трагедии майором КГБ Олегом Костиным (Петр Федоров).

Зима 1959 года. Уральские горы. Группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к заснеженным вершинам. Из этого путешествия живым не вернулся никто. Никто не знает, что произошло с туристами. Погибли под снежной лавиной, были убиты местными жителями или беглыми заключенными? Или же их смерть вызвана встречей со сверхъестественным? Это предстоит выяснить следственной группе под руководством майора Олега Костина. Отправившись на место происшествия, Костин понимает, что в этом деле слишком много деталей, которые не укладываются ни в одну из версий.

Над «Перевалом Дятлова» работали режиссеры и продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович и сценарист Илья Куликов. Они изучили дневники студентов, материалы расследования их гибели, а также материалы доследования 2000-х.

«Перевал Дятлова» — с 16 ноября на ТНТ и видеосервисе PREMIER.