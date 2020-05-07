Опрос: Россияне назвали «Служебный роман» любимым фильмом о работе

Сервис Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какие фильмы о работе и карьере они предпочитают. В результате большинство респондентов, 7%, назвали любимой картину Эльдара Рязанова «Служебный роман». На втором месте оказалась лента «Дьявол носит Prada» — ее выбрали 6% опрошенных. Замыкает тройку лидеров «Волк с Уолл-стрит» с 5% голосов. «Москва слезам не верит» и «Стажер» набрали по 4%, а «В погоне за счастьем» — 3%.

Фильмы «1+1», «Адвокат дьявола», «Афоня», «Высота», «Области тьмы», «Курьер», «Карьера Димы Горина», «Девчата», «Дальнобойщики», «Весна на Заречной улице», «Основатель» и «Перевозчик» набрали по 1%.

Среди мужчин и женщин предпочтения разделились. Первые чаще называли «Волка с Уолл-стрит» (7% против 3% голосов женщин), а вторые отдали предпочтение «Дьявол носит Prada» (11% женщин против 1% голосов мужчин). Советская классика «Москва слезам не верит» и «Служебный роман» также значительно популярнее среди женщин.

В опросе приняли участие 1 000 экономически активных граждан из всех округов страны.

Источник: РБК Style