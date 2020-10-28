Организатора фестиваля «Дух огня» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ. СМИ полагают, что из-за показа «Аутло»

Суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) оштрафовал бывшего исполнительного директора кинофестиваля «Дух огня» Ларису Журавлеву на 50 тыс. рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом пишет Znak.com.

По словам Журавлевой, она узнала о штрафе только через два месяца после суда. «Не так давно мне позвонил судебный пристав и спросил, почему я не оплачиваю штраф. На мой вопрос, о каком штрафе идет речь, он пояснил, что в августе был суд надо мной. О котором меня никто и никаким способом не уведомил. Я не видела еще мотивировочной части решения суда, но на меня наложен штраф в 50 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду», — рассказала Журавлева Znak.com.

Журавлеву оштрафовали по статье 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Журналисты полагают, что причина заключается в скандале, который разразился на фестивале этой весной из-за показа ЛГБТ-драмы «Аутло». Тогда в одном СМИ появилась публикация, в которой говорилось, что главный партнер фестиваля в лице нефтяной компании спонсирует пропаганду ЛГБТ в рамках мероприятия, посвященного защите детства. Затем против фильма выступили жители округа. На показ вызвали сотрудников полиции, но те не выявили нарушений: «Аутло» имеет рейтинг 18+ и не нарушает закон о гей-пропаганде. Кроме того, зрителей пускали в зал по паспортам, поэтому на показе не было несовершеннолетних зрителей.

После конфликта Генпрокуратура РФ начала проверку на предмет законности демонстрации фильма. Полиция допрашивала как спонсоров фестиваля, так и представителей КТЦ «Югра-Классик», в котором «Дух огня» проводят в течение 18 лет.

Осенью у прокатной компании HHG возникли проблемы с продвижением «Аутло». Несмотря на наличие у фильма прокатного удостоверения, несколько площадок, включая Третьяковскую галерею, отказались проводить премьерные показы. Позднее картину раскритиковали активисты: по их мнению, в «Аутло» представлена неправильная репрезентация ЛГБТ-сообщества.

Подробнее о скандале вокруг фильма КиноПоиск рассказывал здесь.

«Аутло» должна выйти в российских кинотеатрах в ближайший четверг, 28 октября. По словам руководителя HHG Владислава Пастернака, у фильма будет ограниченный прокат в 12 кинотеатрах. Кроме того, из картины убрали провокационные сцены и запикали мат.