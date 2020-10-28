Amazon Studios: «Борат 2» в первые дни посмотрели «десятки миллионов» подписчиков сервиса

Согласно информации Amazon Studios, за первый уик-энд сиквел «Бората» привлек «десятки миллионов» пользователей стрим-сервиса. Студия не раскрыла точные цифры, ограничившись громким заявлением.

«Саша (Барон Коэн — Прим. ред.) мастерски создал один из самых хорошо принятых фильмов этого беспрецедентного периода, продемонстрировав лучших и худших из нас, завернутых в один возмутительный момент за другим, — говорит глава Amazon Studios Дженнифер Салк в своем заявлении. — По своей сути „Борат 2“ — это трогательная история об отношениях отца и дочери и о расширении прав и возможностей женщин, показанная через уморительную и сатирическую призму. С потрясающим запуском этого проекта стало ясно, что нашим клиентам по всему миру нужен актуальный и интересный контент».

При этом сторонние аналитики называют другие цифры. По данным Samba TV, в США в первые выходные «Бората 2» посмотрело 1,6 миллиона зрителей, использующих приложения для телевизоров. Это превышает показатели «Мулан», которая в первый уик-энд привлекла 1,12 миллиона пользователей. Важно отметить, что Samba TV отслеживает просмотры только на телевизорах и не учитывает другие устройства.

В ответ на эти цифры представитель Amazon заявила, что данные Samba TV не верны, но не стала раскрывать точную информацию о просмотрах.

Борат — выходец из Казахстана, который приехал в США снимать репортаж о «величайшей в мире стране». Борат путешествует по Штатам и общается с местными жителями, часто выставляя их в неудобном свете своим поведением. Съемки сиквела проходили во время пандемии, поэтому на площадке работало минимальное количество людей. Кроме того, некоторые сцены представляли опасность для актеров, из-за чего Коэн несколько дней носил бронежилет.

Источник: Variety