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Неудачные дубли второго сезона «Пацанов»: Хихикающие супергерои, не работающая зажигалка и собака

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Amazon выпустил ролик с неудачными дублями из второго сезона «Пацанов». В четырехминутном видео исполнитель роли Хоумлендера Энтони Старр регулярно срывается на смех, а Шон Эшмор упорно не может зажечь зажигалку. Карл Урбан периодически забывает реплики и сражается с осенним листиком, который мешает стрелять. В финале появляется Бэнтли, сыгравший Террора, пса Билли Бутчера, у которого во время съемок появляются свои неожиданные планы.

В мире «Пацанов» супергерои — часть огромной корпорации. Они спасают людей, но их куда больше волнуют сделки с рекламодателями и сборы фильмов с их участием. Они настоящие звезды, но за идеальным фасадом скрывается мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший агент ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.

Съемки третьего сезона «Пацанов» стартуют в начале 2021 года.

«Третий сезон будет **** безумным, — заявил создатель и шоураннер сериала Эрик Крипке. — Например, в первом эпизоде в первые десять минут есть сцена, подробности которой я не буду выдавать, но каждый раз, когда мы ее обсуждаем, я теряю дар речи, настолько она **** безумная. Но мы также собираемся дальше изучать персонажей, реально их исследовать, но, **** возьми, вас ждет безумное дерьмо».

Подробности сюжета и дата выхода продолжения не раскрываются.

Подробнее о сериале

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