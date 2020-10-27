Netflix выпустит игровые и анимационные сериалы по играм «Assassin’s Creed»

Стрим-сервис Netflix начал работу над многосерийными проектами по вселенной игры «Assassin’s Creed». Согласно Deadline, на основе игровой франшизы планируется выпустить игровой, анимационный и аниме-сериалы. Какие-либо подробности о готовящихся проектах отсутствуют, и неизвестно, будут ли они основаны на сюжетах существующих игр. Сериалы разрабатываются совместно с кино- и телевизионным подразделением Ubisoft, разработчика «Assassin’s Creed».

Серия «Assassin’s Creed» стартовала в 2007 году и быстро стала хитом — на сегодняшний день продано более 155 млн копий. Франшиза рассказывает о многовековой борьбе между ассасинами, верящими в свободу личности, и тамплиерами, которые пытаются контролировать все человечество. С помощью технологии «Анимус» игроки перемещаются в прошлое, попадая в разные исторические периоды, где лично участвуют в важных стычках двух сторон и занимаются поисками могущественных артефактов, известных как «Части Эдема».

В 2017 году вышла экранизация «Кредо убийцы». Сюжет картины Джастина Курзеля не был основан на существующих играх и вместо этого рассказывал историю нового персонажа во вселенной «Assassin’s Creed». Главным героем фильма стал приговоренный к смерти Каллум Линч, который в попытке избежать казни соглашается принять участие в странном научном эксперименте.

Несмотря на популярный первоисточник, «Кредо убийцы» плохо прошло в прокате. При бюджете в 125 млн долларов касса фильма составила лишь 240 млн долларов. Критики и зрители не приняли проект, и студия отказалась от планов на продолжение, на которое намекал финал картины Курзеля.

Источник: Deadline