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Фото со съемок «Бэтмена»: Погоня на мотоциклах с Темным рыцарем и Женщиной-кошкой

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В сети появились новые фотографии со съемочной площадки «Бэтмена» Мэтта Ривза. Часть производства переместилась в Чикаго, где сторонние наблюдатели поймали на камеру съемки сцены погони на мотоциклах с Бэтменом и Женщиной-кошкой. Судя по всему, как и в случае «Темного рыцаря», плащ супергерою добавят уже на стадии постпродакшена.

В фильме Ривза не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого режиссер намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

«Бэтмен» ожидается в кинотеатрах 4 марта 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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