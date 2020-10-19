Находка дня: Радиоуправляемый Малыш Йода. Он катается по полу и мило шевелит ушами

Игрушечная компания Mattel представила новую радиоуправляемую куклу Малыша Йоды из «Мандалорца». Напичканная электроникой, она может передвигаться по квартире, шевелить руками, головой и ушами, а также издавать разные милые звуки. 27-сантиметровая фигурка поступит в продажу осенью и будет стоить 70 долларов.

Голова куклы поворачивается из стороны в сторону, вверх и вниз, а уши шевелятся. Аниматроника не ограничивается только головой Малыша Йоды — его руки двигаются вверх и вниз, словно он использует Силу или тянется к рычагу управления. Его робу можно украсить прилагаемой подвеской в ​​виде черепа мифозавра.

Управляется мини-Йода с помощью пульта, выполненного в виде брелка для слежений, которые в сериале охотники за головами используют для обнаружения своих целей.

Малыш Йода впервые появился на экране в финале первого эпизода «Мандалорца» и моментально захватил интернет. На его основе делают игрушки и посвящают ему мемы, а режиссер Вернер Херцог признался, что при виде Малыша Йоды на площадке можно было расплакаться от переизбытка чувств.

Малыш Йода вернется на экраны во втором сезоне «Мандалорца» 30 октября.