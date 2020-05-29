Канье Уэст уверен: Приквелы «Звездных войн» лучше «корпоративных» сиквелов Disney

Во время записи передачи Joe Rogan Experience рэпер Канье Уэст высказал свои мысли о франшизе «Звездные войны». Предупредив, что он может разозлиться во время обсуждения, музыкант объяснил, что он фанат трилогии приквелов, снятой Джорджем Лукасом, и они, по его мнению, гораздо лучше сиквелов, выпущенных студией Disney.

«Они сказали, что приквелы Джорджа Лукаса хуже, чем „корпоративные“ „Звездные войны“ Disney, — говорит Уэст. — Но, например, „Месть ситхов“? Мы видели, как был создан Дарт Вейдер! Я смотрел фильм 10 раз во время пандемии. „Не прыгай, Анакин, я стою выше тебя!“»

«Я к тому, что даже приквелы лучше всего, что… Да простит меня команда дизайнеров „Звездных войн“ Disney, но нет, это же Джордж, — продолжает рэпер. — Это его детище. Это было заложено в его душе, чтобы показать нам, детям, путешествие героя».

«Самое важное, что сказал мистер Уэст в интервью Джо Рогану».

Изначально приквелы «Звездных войн» были плохо приняты фанатами, но в итоге они набрали популярность и теперь могут посоревноваться по важности с первыми фильмами. При этом поклонники франшизы по-прежнему отказываются принимать сиквелы, выпущенные Disney после покупки Lucasfilm. Отдельные фанаты даже строят теории, что седьмой, восьмой и девятый эпизоды «Звездных войн» в итоге исключат из официальной хронологии и вместо них снимут новые продолжения.