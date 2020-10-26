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Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Крылатая Кейт Уинслет под водой

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Продюсер «Аватаров» Джон Ландау опубликовал в Instagram фото со съемочной площадки сиквелов и показал, что Кейт Уинслет снимала одну из своих подводных сцен. На фото она стоит на дне бассейна, размахивая белым плащом, который в финальной версии может превратиться в крылья или другую органическую часть подводного вида на’ви.

Под фото Ландау написал: «Хотел поделиться фотографией Кейт Уинслет после ее интервью в The Hollywood Reporter: „Чтобы сыграть эту роль в ‚Аватаре‘, мне пришлось научиться фридайвингу, и это было просто невероятно. Моя самая продолжительная задержка дыхания длилась семь минут и 14 секунд, и это безумие, просто безумие“. Она останавливается, опасаясь, что рассказала слишком много о сверхсекретном проекте. „О нет, вообще-то я не могу. Да, я играю водного человека. Я — водный человек“, — вот и все, что она раскрыла, вместо этого переключившись на похвалу Кэмерона».

О сюжете «Аватара 2» известно мало. Действие развернется спустя несколько лет после событий первой части, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Вместе они покинут родной дом и будут исследовать разные уголки Пандоры. В сиквелах также вернется отдел по освоению природных ресурсов (ОПР), представители которого рассчитывает добраться до жизненно важных природных ресурсов местной луны.

Недавно студия Disney отложила сиквелы «Аватара». Второй фильм выйдет в декабре 2022 года, третий — в 2024-м, четвертый — в 2026-м, а пятый — в 2028-м.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Фото: Getty Images

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