Что происходит вокруг ЛГБТ-драмы «Аутло», показы которой начали отменять? Хронология скандала

Этой осенью создатели и прокатчики российской драмы «Аутло» столкнулись с проблемами во время ее продвижения. Несколько показов внезапно отменили, ЛГБТ-активисты остались недовольны сюжетом, а программный директор фестиваля «Дух огня» рассказал о попытках сорвать премьеру. Рассказываем, что происходит вокруг картины.

Фильм Ксении Ратушной рассказывает о хулигане (Глеб Калюжный), в которого одновременно влюбляются юная преступница Аутло (Елизавета Кашинцева) и одноклассник-гей Никита (Виктор Тарасенко). Также в картине есть сюжетная линия с генералом Владиславом (Виталий Кудрявцев), влюбленным в трансгендерную танцовщицу Нину (Евгений Шварцман).

Мировая премьера «Аутло» состоялась в ноябре 2019 года на кинофестивале «Темные ночи» в Таллине. Затем в январе 2020-го картину показали в США в Санта-Барбаре. Российская премьера фильма прошла в марте в рамках международного фестиваля дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийском автономном округе. Там «Аутло» получила три награды — за лучшую режиссуру, музыку и операторскую работу.

Кадр из фильма «Аутло»

Минувшим летом стало известно, что Минкульт выдал «Аутло» прокатное удостоверение. Тогда же было объявлено, что в России картину выпустит компания HHG, которая была прокатчиком драмы «Девочка» о балерине-трансгендере.

О проблемах с выходом «Аутло» в прокат стало известно в начале осени. Премьера фильма должна была пройти 5 сентября в Москве в «Президент-Отеле», но за три дня до показа управляющие гостиницы расторгли договор, сославшись на технические проблемы. На отмененное мероприятие было приглашено 300 гостей.

В сентябре продюсер Вероника Чибис рассказала «АСИ», что московские показы «Аутло» были запланированы в «Гоголь-центре», институте «Стрелка» и кинотеатре «Художественный». По ее словам, эти площадки «категорически закрыл» Стас Тыркин, кинокритик и программный директор Strelka Film Festival, которому не понравился фильм.

Перед выходом в прокат HHG планировала показ «Аутло» в Третьяковской галерее. Мероприятие назначили на 28 октября, но за неделю до проведения его тоже отменили. Точные причины неизвестны, но журналисты «Новой газеты» полагают, что руководство музея сделало это «по звонку сверху». До этого один из показов отменили в Тольятти.

После этого HHG столкнулась с новой проблемой: «Аутло» негативно приняли ЛГБТ-активисты. 10 октября веб-зин «Открытые», посвященный квир-культуре и ЛГБТ-сообществу, выпустил рецензию, в которой картину раскритиковали за неправильную репрезентацию ЛГБТ. «Это фильм не про уязвимое „меньшинство“, и не про субкультуру этого „меньшинства“, и даже не про любовную линию между представителями этого „меньшинства“. „Аутло“ — искаженные проекции, вариация на тему „слышал звон“», — говорится в тексте.

Кадр из фильма «Аутло»

В ответ на рецензию глава HHG Владислав Пастернак заявил, что интимная и творческая жизнь людей не подчиняется нормам и субкультурам. Он описал «Аутло» как картину «об абсолютной свободе, праве не определять себя никак и быть собой». Кроме того, лента понравилась нескольким кинокритикам. «„Аутло“ может стать фильмом поколения, так же как „Асса“ стала таким фильмом для школьников перестройки», — считает Алексей Васильев.

23 октября программный директор «Духа огня» и кинокритик Борис Нелепо рассказал, что «Аутло» бойкотировали еще во время фестиваля весной. Представители общественности, как утверждает Нелепо, писали возмущенные письма и протестовали в соцсетях («Москвичи везут разврат на чистую сибирскую землю», — говорилось в одном из комментариев). На показ фильма вызвали полицейских, но те не выявили нарушений. «Аутло» имеет возрастной рейтинг 18+ и не противоречит закону о гей-пропаганде. К тому же зрителей пускали в зал по паспортам.

После премьеры генеральная прокуратура начала проверку в отношении организаторов «Духа огня». Нелепо полагает, что «активисты дописались до омбудсмена по правам детей». Его коллег среди прочего спрашивали про их образование и предыдущие показы «Аутло». Прокуратуру также озадачило то, что на церемонии закрытия название фильма произносилось при несовершеннолетних балеринах.

По словам Нелепо, в департаменте культуры Ханты-Мансийска пообещали «под микроскопом» следить за программой фестиваля и его работой в целом.

Кадр из фильма «Аутло»

Выход «Аутло» в российский прокат по-прежнему намечен на 29 октября. «На сегодня у фильма есть прокатное удостоверение, но после случая со „Смертью Сталина“ кинотеатры проверяют, есть ли фильм в реестре Минкульта, в среду и в четверг, в день самого проката, — заявил КиноПоиску Пастернак. — Вполне возможно, что в четверг проверят, и мы все узнаем, что прокатки нет. Но я отмечу, что ни у создателей „Аутло“, ни у нас как прокатчика не было и нет проблем с Минкультом. Нам никто не звонил и ничего не запрещал, все проблемы начинаются на этапе площадок. Что удивительно, ибо мы выполнили все меры предосторожности: из российской версии картины убраны все экстремальные сцены, а мат запикан. В этом плане „Аутло“ ничем не отличается от того же „Текста“, с успехом прошедшего в прокате в прошлом году».

По словам Пастернака, картина расписана очень ограниченным прокатом в 12 кинотеатрах: семь из них — в Москве, четыре — в Петербурге. Также будет показ в Красноярске и два спецпоказа в Великом Новгороде и Тольятти. «При этом у нас даже нет ежедневных сеансов, многие кинотеатры будут показывать фильм один-два раза в неделю в течение месяца поздно вечером. Я надеюсь, что на этих сеансах все же будут зрители, и у фильм покажет хорошую наработку на копию».