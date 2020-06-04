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«На предателя смахивает»: Реакция соцсетей на Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»

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«Союзмультфильм» показал, как в новом «Ну, погоди!» будет выглядеть Заяц, за которым охотится Волк. Гендиректор студии рассказала, что они просмотрели более 30 вариантов образа и главным для них было «найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией». Однако в сети все равно вновь подумали о «Зверополисе».

Новый мультфильм также сравнили с приключениями Койота и Дорожного бегуна из Looney Tunes.

Также возникли вопросы к цвету Зайца и к тому, как он смотрится рядом с Волком.

«Ну, погоди!» — серия короткометражных мультфильмов о вечной погоне наглого хулигана Волка за милым и смышленым Зайцем. Новый мультсериал будет выполнен в технике квази-3D-анимации, максимально приближенной к стилистике оригинала, с добавлением графики. Жанр мультфильма останется неизменным — комедия с гэгами и погонями Волка за Зайцем, но зрителей ждут новые сюжеты, снятые и переосмысленные в современном ключе, с появлением новых второстепенных персонажей. Зайца озвучит Дмитрий Хрусталев, а Волк заговорит голосом Гарика Харламова.

Первый эпизод перезапуска увидит свет в декабре 2020 года.

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