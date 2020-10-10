КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Квентин Тарантино посоветовал фильм на Хеллоуин — «Дьявол отсчитал пять»

Обсудить0

На фестивале PaleyFest, где Квентин Тарантино представлял «Историю хоррора с Элаем Ротом», режиссера спросили, какой фильм он бы порекомендовал посмотреть на Хеллоуин. Поклонник малоизвестного кино, Тарантино сразу вспомнил о картине «Дьявол отсчитал пять», о которой он сам недавно узнал.

В центре сюжета ленты 1974 года — пятеро детей, сбежавших из психиатрической клиники. Они находят приют в зимней резиденции, принадлежащей одному криминальному авторитету, и вскоре превращают ее в площадку для своих жестоких игр, убивая взрослых одного за другим.

«Лейф Гаррет — лидер этих детей-убийц, — говорит Тарантино. — И Лейф Гарретт великолепно играет. Фильм потрясающий и довольно безумный, но это и делает его отличным. Он потряс меня. Я подумал: вау, это потрясающе! Я давно о нем слышал, потому что он долгое время шел в автокинотеатрах как вторая часть дабл-фичера. Наконец я посмотрел его и подумал: „Вау, это потрясающе!“»

Выпустив свой девятый фильм «Однажды в… Голливуде», Тарантино вновь объявил, что планирует завязать с кино, но пока не раскрыл, каким будет его следующий режиссерский проект. В ближайшем будущем свет увидит его первая художественная книга, которая расскажет о ветеране Второй мировой войны. В 1950-е он разочаровался в голливудском кино и начал смотреть фильмы Акиры Куросавы и Федерико Феллини. Кроме этого, Тарантино планирует заняться некоей театральной постановкой и даже подумывает сделать вестерн-сериал.

Источник: EW

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Жан-Клод Ван Дамм помог спасти собаку от эвтаназии: «Мы не можем убить эту маленькую чихуахуа»

Жан-Клод Ван Дамм помог спасти собаку от эвтаназии: «Мы не можем убить эту маленькую чихуахуа»

21 октября8
Брюс Уиллис вновь сыграл Джона Макклейна из «Крепкого орешка». В рекламе автоаккумуляторов DieHard

Брюс Уиллис вновь сыграл Джона Макклейна из «Крепкого орешка». В рекламе автоаккумуляторов DieHard

19 октября5
Мэтт Дэймон потроллил Бена Аффлека по поводу роли Бэтмена

Мэтт Дэймон потроллил Бена Аффлека по поводу роли Бэтмена

16 октября11
Джефф Голдблюм повторил кадр из «Парка Юрского периода» и призвал проголосовать на выборах

Джефф Голдблюм повторил кадр из «Парка Юрского периода» и призвал проголосовать на выборах

10 октября5

Главное сегодня

Интервью

Иван И. Твердовский: «Ты постоянно идешь тем же маршрутом, по которому героев водили под дулом автомата»

Сегодня0
Иван И. Твердовский: «Ты постоянно идешь тем же маршрутом, по которому героев водили под дулом автомата»
Как «Доктор Лиза» заставляет зрителя плакать (и почему это не манипуляция)
Крупным планом

ПодкастКак «Доктор Лиза» заставляет зрителя плакать (и почему это не манипуляция)

Сегодня1
Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Крылатая Кейт Уинслет под водой

Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Крылатая Кейт Уинслет под водой

57 минут назад0
Оскар Айзек может сыграть Лунного рыцаря в сериале Disney+

Оскар Айзек может сыграть Лунного рыцаря в сериале Disney+

58 минут назад0
Сериал «Отыграть назад»: Хью Грант превращается в американского психопата
Сериалы

Сериал «Отыграть назад»: Хью Грант превращается в американского психопата

Сегодня3
Что происходит вокруг ЛГБТ-драмы «Аутло», показы которой начали отменять? Хронология скандала

Что происходит вокруг ЛГБТ-драмы «Аутло», показы которой начали отменять? Хронология скандала

час назад3
«На предателя смахивает»: Реакция соцсетей на Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»

«На предателя смахивает»: Реакция соцсетей на Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»

Сегодня, 15:3914
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт