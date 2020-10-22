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Третий сезон «Охотника за разумом», вероятно, уже не выйдет. Об этом рассказал Дэвид Финчер

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В беседе с Vulture Дэвид Финчер заявил, что «Охотника за разумом» можно фактически считать закрытым. По его словам, работу над сериалом прекратили по двум причинам — дорогостоящее производство и его собственная усталость. «Охотник за разумом» — очень сложный проект, который отнял у Финчера много сил и времени.

«Послушайте, для такого количества просмотров это было дорогое шоу, — говорит Финчер. — Мы обсуждали: закончи „Манка“, а затем посмотрим. Но я, честно говоря, не думаю, что мы сможем сделать продолжение дешевле, чем второй сезон. И на каком-то уровне надо понимать, что количество долларов должно равняться просмотрам».

«Первый сезон „Охотника за разумом“ мы делали без шоураннера, и я работал неделю за неделей, — продолжает режиссер. — Мы получили сценарии для второго сезона, я посмотрел на то, что было написано, и решил, что мне все это не нравится. Мы выбросили написанное и начали заново. Я пригласил Кортни Майлз, второго режиссера, с которой я работал и которая хотела писать, и в итоге она стала сошоураннером „Охотника за разумом“. Но это 90-часовая рабочая неделя. Она поглощает всю вашу жизнь. Когда я закончил, я был изрядно измотан и сказал: „Не знаю, есть ли у меня сейчас силы, чтобы сделать третий сезон“».

В январе 2020-го стало известно, что Netflix не планирует в ближайшем будущем заказывать новый сезон «Охотника за разумом». Стрим-сервис не стал продлевать контракты с актерами сериала и отложил работу над продолжением на неопределенный срок. Источники Deadline сообщали, что все актеры сериала готовы вернуться в возможном третьем сезоне, но сам Финчер не намерен браться за очередное продолжительное производство. Тогда причиной заморозки также называли вероятное увеличение бюджета.

Подробнее о сериале

Источник: Vulture

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