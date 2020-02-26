Арнольд Шварценеггер процитировал «Терминатора» перед операцией на сердце

23 октября Арнольд Шварценеггер сообщил в Twitter, что перенес операцию на сердце: ему поставили новый аортальный клапан. Во время обсуждения постоперационной фотографии актера один из пользователей Reddit пошутил, что перед началом кто-то должен был сказать знаменитую фразу из франшизы: «Идем со мной, если хочешь жить». В ответ на это Шварценеггер признался, что, когда его закатили в операционную, он произнес другую цитату.

«Если человек, который должен привести его в операционную, не сказал: „Пойдем со мной, если хочешь жить“, то тогда вся эта вселенная **** бессмысленна», — написал пользователь.

«В перерыве между благодарностями за отличную работу я скажу команде, что они упустили шанс! — ответил Шварценеггер. — Если вам от этого станет легче, я сказал: „Я вернусь“, когда меня отвезли в операционную. Спасибо всем за слова поддержки».

Шварценеггер родился с пороком сердца. В 1997 году ему заменили клапан аорты, а в 2018-м после неудачной операции по установке нового клапана актеру пришлось в срочном порядке сделать операцию на сердце.

«Благодаря команде клиники Кливленда у меня есть новый аортальный клапан в компанию к новому пульмональному клапану, который мне поставили во время последней операции. Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь удивительными местными статуями. Спасибо всем врачам и медсестрам в моей команде!»

В 2021-м зрители смогут увидеть Шварценеггера в боевике «Кунг Фьюри 2». В ближайшем будущем актер планирует сняться в безымянном приключенческом сериале Ника Санторы, автора «Скорпиона» и «Обмани меня».