Промо перезапуска «Ну, погоди!»: Современный Заяц для современного Волка

Студия «Союзмультфильм» опубликовала первое изображение с Зайцем из перезапуска мультсериала «Ну, погоди!». Как и в случае с Волком, для новой версии образ знакомого анимационного персонажа переработали, значительно осовременив костюм героя. Озвучит Зайца Дмитрий Хрусталев. Волк заговорит голосом Гарика Харламова.

«Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, — рассказала генпродюсер студии Юлия Осетинская. — Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией. Так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз».

«Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца в противовес ему по контурам мягкий, округлый — это, с одной стороны, очень милый персонаж, но не без присущих ему хитринки и находчивости», — заметил директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

Новый мультсериал будет выполнен в технике квази-3D-анимации, максимально приближенной к стилистике оригинала, с добавлением графики. Жанр мультфильма останется неизменным — комедия с гэгами и погонями Волка за Зайцем, но зрителей ждут новые сюжеты, снятые и переосмысленные в современном ключе, с появлением новых второстепенных персонажей.

Мультсериал рассчитан на зрителей 6—8 лет, а хронометраж каждой серии составит 7 минут. В общей сложности планируется выпустить 52 эпизода.

«Ну, погоди!» — серия короткометражных мультфильмов о вечной погоне наглого хулигана Волка за милым и смышленым Зайцем, выходившая с 1969-го по 2006-й. В июне 2019 года ВЦИОМ провел опрос, чтобы выяснить любимый анимационный проект россиян. По результатам исследования, 65% опрошенных отдали предпочтение «Ну, погоди!».

Источник: РИА «Новости»