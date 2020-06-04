КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Промо перезапуска «Ну, погоди!»: Современный Заяц для современного Волка

Обсудить0

Студия «Союзмультфильм» опубликовала первое изображение с Зайцем из перезапуска мультсериала «Ну, погоди!». Как и в случае с Волком, для новой версии образ знакомого анимационного персонажа переработали, значительно осовременив костюм героя. Озвучит Зайца Дмитрий Хрусталев. Волк заговорит голосом Гарика Харламова.

«Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, — рассказала генпродюсер студии Юлия Осетинская. — Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией. Так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз».

«Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца в противовес ему по контурам мягкий, округлый — это, с одной стороны, очень милый персонаж, но не без присущих ему хитринки и находчивости», — заметил директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

Новый мультсериал будет выполнен в технике квази-3D-анимации, максимально приближенной к стилистике оригинала, с добавлением графики. Жанр мультфильма останется неизменным — комедия с гэгами и погонями Волка за Зайцем, но зрителей ждут новые сюжеты, снятые и переосмысленные в современном ключе, с появлением новых второстепенных персонажей.

Мультсериал рассчитан на зрителей 6—8 лет, а хронометраж каждой серии составит 7 минут. В общей сложности планируется выпустить 52 эпизода.

«Ну, погоди!» — серия короткометражных мультфильмов о вечной погоне наглого хулигана Волка за милым и смышленым Зайцем, выходившая с 1969-го по 2006-й. В июне 2019 года ВЦИОМ провел опрос, чтобы выяснить любимый анимационный проект россиян. По результатам исследования, 65% опрошенных отдали предпочтение «Ну, погоди!».

Источник: РИА «Новости»

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!». Первая серия выйдет в декабре

Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!». Первая серия выйдет в декабре

15 сентября15
Косуля, барсук и еж: «Союзмультфильм» показал новых персонажей перезапуска «Ну, погоди!»

Косуля, барсук и еж: «Союзмультфильм» показал новых персонажей перезапуска «Ну, погоди!»

18 июня32
Концепт-арт перезапуска «Ну, погоди!»: Новый образ Волка

Концепт-арт перезапуска «Ну, погоди!»: Новый образ Волка

4 июня64
«„Ну, погоди!“ тоже обнулились»: Реакция соцсетей на новых героев мультсериала

«„Ну, погоди!“ тоже обнулились»: Реакция соцсетей на новых героев мультсериала

18 июня38

Главное сегодня

Интервью

Иван И. Твердовский: «Ты постоянно идешь тем же маршрутом, по которому героев водили под дулом автомата»

Сегодня0
Иван И. Твердовский: «Ты постоянно идешь тем же маршрутом, по которому героев водили под дулом автомата»
Как «Доктор Лиза» заставляет зрителя плакать (и почему это не манипуляция)
Крупным планом

ПодкастКак «Доктор Лиза» заставляет зрителя плакать (и почему это не манипуляция)

Сегодня1
Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Крылатая Кейт Уинслет под водой

Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Крылатая Кейт Уинслет под водой

57 минут назад0
Оскар Айзек может сыграть Лунного рыцаря в сериале Disney+

Оскар Айзек может сыграть Лунного рыцаря в сериале Disney+

57 минут назад0
Сериал «Отыграть назад»: Хью Грант превращается в американского психопата
Сериалы

Сериал «Отыграть назад»: Хью Грант превращается в американского психопата

Сегодня3
Что происходит вокруг ЛГБТ-драмы «Аутло», показы которой начали отменять? Хронология скандала

Что происходит вокруг ЛГБТ-драмы «Аутло», показы которой начали отменять? Хронология скандала

час назад3
«На предателя смахивает»: Реакция соцсетей на Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»

«На предателя смахивает»: Реакция соцсетей на Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»

Сегодня, 15:3914
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт