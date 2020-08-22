КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

В «Отряде самоубийц 2» Джеймсу Ганну разрешили убить кого угодно. Хоть Харли Квинн, хоть Бумеранга

Обсудить0

Обсуждая в Twitter, какие персонажи могут погибнуть в новом «Отряде самоубийц», режиссер Джеймс Ганн признался, что в этом плане студия дала ему полную свободу. Ганн вывесил обложку журнала Empire со всеми героями сиквела и спросил: «Какие два персонажа, по вашему мнению, скорее всего, доживут до конца?» В ответ на предположение, что отдельные персонажи точно находятся под защитой студии, Ганн заявил, что еще до начала съемок они договорились: умереть может каждый.

«DC никого не защищала. Они дали мне полную свободу делать то, что я хотел. Это один из пунктов, о котором мы договорились, прежде чем я начал с ними работать. Дело не в шоке. Я хотел, чтобы зрители знали: произойти может все что угодно».

Один из подписчиков подсчитал ответы. Согласно результатам, первое место среди потенциальных выживших заняла Харли Квинн (113 голосов), на второй позиции оказался Король Акул (58 голосов), а замыкает тройку лидеров Человек-в-горошек, которого назвал 31 человек. Практически все персонажи получили как минимум по одному голосу, но Сол Сориа, Савант, Копье и Блэкгард упоминаются лишь по одному разу.

Подробнее о персонажах продолжения КиноПоиск рассказывал в материале «Убийцы, безумцы и говорящая акула: Кто есть кто в новом „Отряде самоубийц“».

«Отряд самоубийц» — команда суперзлодеев, собранная агентом разведки Амандой Уоллер и действующая в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.

Сюжет сиквела не раскрывается. Предполагается, что новой команде смертников придется разбираться с амбициозным и харизматичным злодеем — генералом Луной, диктатором некоей латиноамериканской страны.

Фильм выйдет в прокат 4 августа 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Джеймс Ганн снимет спин-офф «Отряда самоубийц» про Миротворца. Его сыграет Джон Сина

Джеймс Ганн снимет спин-офф «Отряда самоубийц» про Миротворца. Его сыграет Джон Сина

23 сентября3
«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна: Видео со съемок и проморолик с актерским составом

«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна: Видео со съемок и проморолик с актерским составом

22 августа13
Джеймс Ганн назвал Харли Квинн любимым персонажем DC, а Марго Робби — лучшей актрисой

Джеймс Ганн назвал Харли Квинн любимым персонажем DC, а Марго Робби — лучшей актрисой

29 сентября7
Как фанаты меняют комиксы и кино
Через вселенные

ПодкастКак фанаты меняют комиксы и кино

17 октября5

Главное сегодня

Интервью

Иван И. Твердовский: «Ты постоянно идешь тем же маршрутом, по которому героев водили под дулом автомата»

Сегодня0
Иван И. Твердовский: «Ты постоянно идешь тем же маршрутом, по которому героев водили под дулом автомата»
Как «Доктор Лиза» заставляет зрителя плакать (и почему это не манипуляция)
Крупным планом

ПодкастКак «Доктор Лиза» заставляет зрителя плакать (и почему это не манипуляция)

Сегодня1
Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Крылатая Кейт Уинслет под водой

Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Крылатая Кейт Уинслет под водой

57 минут назад0
Оскар Айзек может сыграть Лунного рыцаря в сериале Disney+

Оскар Айзек может сыграть Лунного рыцаря в сериале Disney+

57 минут назад0
Сериал «Отыграть назад»: Хью Грант превращается в американского психопата
Сериалы

Сериал «Отыграть назад»: Хью Грант превращается в американского психопата

Сегодня3
Что происходит вокруг ЛГБТ-драмы «Аутло», показы которой начали отменять? Хронология скандала

Что происходит вокруг ЛГБТ-драмы «Аутло», показы которой начали отменять? Хронология скандала

час назад3
«На предателя смахивает»: Реакция соцсетей на Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»

«На предателя смахивает»: Реакция соцсетей на Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»

Сегодня, 15:3914
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт