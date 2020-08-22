В «Отряде самоубийц 2» Джеймсу Ганну разрешили убить кого угодно. Хоть Харли Квинн, хоть Бумеранга

Обсуждая в Twitter, какие персонажи могут погибнуть в новом «Отряде самоубийц», режиссер Джеймс Ганн признался, что в этом плане студия дала ему полную свободу. Ганн вывесил обложку журнала Empire со всеми героями сиквела и спросил: «Какие два персонажа, по вашему мнению, скорее всего, доживут до конца?» В ответ на предположение, что отдельные персонажи точно находятся под защитой студии, Ганн заявил, что еще до начала съемок они договорились: умереть может каждый.

«DC никого не защищала. Они дали мне полную свободу делать то, что я хотел. Это один из пунктов, о котором мы договорились, прежде чем я начал с ними работать. Дело не в шоке. Я хотел, чтобы зрители знали: произойти может все что угодно».

Один из подписчиков подсчитал ответы. Согласно результатам, первое место среди потенциальных выживших заняла Харли Квинн (113 голосов), на второй позиции оказался Король Акул (58 голосов), а замыкает тройку лидеров Человек-в-горошек, которого назвал 31 человек. Практически все персонажи получили как минимум по одному голосу, но Сол Сориа, Савант, Копье и Блэкгард упоминаются лишь по одному разу.

Подробнее о персонажах продолжения КиноПоиск рассказывал в материале «Убийцы, безумцы и говорящая акула: Кто есть кто в новом „Отряде самоубийц“».

«Отряд самоубийц» — команда суперзлодеев, собранная агентом разведки Амандой Уоллер и действующая в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.

Сюжет сиквела не раскрывается. Предполагается, что новой команде смертников придется разбираться с амбициозным и харизматичным злодеем — генералом Луной, диктатором некоей латиноамериканской страны.

Фильм выйдет в прокат 4 августа 2021 года.