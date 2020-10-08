Слух дня: Дэдпул появится в камео в сиквеле «Доктора Стрэнджа» и в новом «Торе»

Согласно источникам WeGotThisCovered, первое появление Дэдпула в киновселенной Marvel состоится в фильме «Тор: Любовь и гром», после чего зрители смогут увидеть его в картине «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия».

Утверждается, что в продолжении «Тора» Дэдпул посетит Новый Асгард и каким-то образом поможет главным героям в финале. Персонаж Бенедикта Камбербэтча встретится с болтливым наемником в одной из альтернативных реальностей, где антигерой не упустит возможности пошутить по поводу наряда Верховного мага Земли.

Данная информация — лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием.

После слияния с Disney права на Дэдпула перешли к Marvel, но какая-либо официальная информация о будущем персонажа отсутствует. Рейнольдс в декабре 2019 года заявил, что разрабатывает продолжение вместе с командой первых двух частей. Глава Marvel Кевин Файги ранее признался, что они не планируют менять персонажа, но в сети также появились слухи, что марвеловский Дэдпул будет отличаться от Дэдпула Fox.

«Тор: Любовь и гром» ожидается в кинотеатрах 11 февраля 2022 года.

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Источник: WeGotThisCovered