Завершились съемки боевика Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Режиссер Дестин Креттон и звезда фильма Симу Лю объявили в Instagram об окончании съемочного процесса нового фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». «Мы сделали ребенка! Нам не терпится познакомить его с миром через девять месяцев», — написал актер под фото с постановщиком. «МЫ. ЗАКОНЧИЛИ. СЪЕМКИ», — сообщил Креттон.

Главный герой картины — мастер кунг-фу Шан-Чи, которого растили и воспитывали в изоляции от остального мира. С малых лет он тренировался во всех возможных боевых искусствах, что позволило Шан-Чи уже в юном возрасте достичь небывалого мастерства во множестве дисциплин рукопашного боя. Впоследствии Шан-Чи узнал о зловещих планах своего отца по захвату мира и решил выступить против него.

«Шан-Чи и легенда десяти колец» планировалось выпустить в кинотеатрах 7 мая 2021 года, но теперь боевик увидит свет 7 июля того же года.