Число подписчиков Яндекс.Плюса в России превысило 5 миллионов

Яндекс.Плюс набирает популярность в России. С начала года количество подписчиков сервиса увеличилось в два раз и теперь превышает 5 миллионов.

«Подписки, с помощью которых ты не только слушаешь музыку и смотришь кино, но и получаешь больше выгоды от повседневных сервисов, только начинают развиваться в стране, — говорит управляющий директор группы компаний Яндекса Тигран Худавердян. — Пользователи понимают, что платить 200 рублей в месяц за возможность смотреть и слушать почти всё без ограничений куда выгоднее, чем покупать один фильм за столько же. А если ты в придачу получаешь еще и скидки и бонусы в сервисах, которыми пользуешься каждый день, подписка быстро начинает себя окупать. Яндекс.Плюс два года назад стал первым сервисом единой подписки в России и сейчас, по нашим оценкам, остается самым крупным».

Яндекс.Плюс предлагает множество возможностей.

Яндекс.Плюс — это интересно

Зрители КиноПоиск HD в среднем проводят в онлайн-кинотеатре около 20 часов в месяц.

У подписчиков популярен оригинальный и эксклюзивный контент.

Сериалы «Беспринципные» и «Просто представь, что мы знаем», сделанные специально для КиноПоиска, вошли в топ-5 самых популярных фильмов и сериалов на КиноПоиск HD в октябре 2020 года вместе с фильмами «Вратарь Галактики», «Джентльмены» и сериалом «Рик и Морти».

Подписчики, которые слушают музыку и подкасты на Яндекс.Музыке, проводят с Музыкой более 26 часов в месяц.

Яндекс.Плюс — это удобно

Помимо доступа к онлайн-кинотеатру КиноПоиск HD и Яндекс.Музыке, Плюс предлагает и другие преимущества, например дополнительное место на Яндекс.Диске, скидки и акции от партнеров.

Яндекс.Плюс доступен в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Израиле.

Яндекс.Плюс — это приятно

Владельцы подписки получают кешбэк за заказы в Такси, Драйве, Еде, Лавке и других сервисах.

Процент от суммы заказа возвращается на счет в виде баллов, которые можно тратить на оплату новых заказов.

За последний месяц люди чаще всего тратили баллы на поездки на такси и аренду машин в Яндекс.Драйве.

Набирает популярность покупка товаров за баллы на Маркете.

Яндекс.Плюс — это недорого

Обычная подписка стоит 199 рублей в месяц.

Семейная версия подписки Плюс Мульти на четырех человек — 299 рублей.

Чтобы вам было проще разобраться в особенностях Яндекс.Плюс, мы составили для вас подробный гид.