КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск
Блог команды

Число подписчиков Яндекс.Плюса в России превысило 5 миллионов

Обсудить0

Яндекс.Плюс набирает популярность в России. С начала года количество подписчиков сервиса увеличилось в два раз и теперь превышает 5 миллионов.

«Подписки, с помощью которых ты не только слушаешь музыку и смотришь кино, но и получаешь больше выгоды от повседневных сервисов, только начинают развиваться в стране, — говорит управляющий директор группы компаний Яндекса Тигран Худавердян. — Пользователи понимают, что платить 200 рублей в месяц за возможность смотреть и слушать почти всё без ограничений куда выгоднее, чем покупать один фильм за столько же. А если ты в придачу получаешь еще и скидки и бонусы в сервисах, которыми пользуешься каждый день, подписка быстро начинает себя окупать. Яндекс.Плюс два года назад стал первым сервисом единой подписки в России и сейчас, по нашим оценкам, остается самым крупным».

Яндекс.Плюс предлагает множество возможностей.

Яндекс.Плюс — это интересно

  • Зрители КиноПоиск HD в среднем проводят в онлайн-кинотеатре около 20 часов в месяц.
  • У подписчиков популярен оригинальный и эксклюзивный контент.
  • Сериалы «Беспринципные» и «Просто представь, что мы знаем», сделанные специально для КиноПоиска, вошли в топ-5 самых популярных фильмов и сериалов на КиноПоиск HD в октябре 2020 года вместе с фильмами «Вратарь Галактики», «Джентльмены» и сериалом «Рик и Морти».
  • Подписчики, которые слушают музыку и подкасты на Яндекс.Музыке, проводят с Музыкой более 26 часов в месяц.

Яндекс.Плюс — это удобно

  • Помимо доступа к онлайн-кинотеатру КиноПоиск HD и Яндекс.Музыке, Плюс предлагает и другие преимущества, например дополнительное место на Яндекс.Диске, скидки и акции от партнеров.
  • Яндекс.Плюс доступен в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Израиле.

Яндекс.Плюс — это приятно

  • Владельцы подписки получают кешбэк за заказы в Такси, Драйве, Еде, Лавке и других сервисах.
  • Процент от суммы заказа возвращается на счет в виде баллов, которые можно тратить на оплату новых заказов.
  • За последний месяц люди чаще всего тратили баллы на поездки на такси и аренду машин в Яндекс.Драйве.
  • Набирает популярность покупка товаров за баллы на Маркете.

Яндекс.Плюс — это недорого

  • Обычная подписка стоит 199 рублей в месяц.
  • Семейная версия подписки Плюс Мульти на четырех человек — 299 рублей.

Чтобы вам было проще разобраться в особенностях Яндекс.Плюс, мы составили для вас подробный гид.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

КиноПоиск HD теперь и на PlayStation 4
Блог команды

КиноПоиск HD теперь и на PlayStation 4

14 октября41
Покупай, копи, трать: Баллы Яндекс.Плюса появились в КиноПоиск HD
Блог команды

Покупай, копи, трать: Баллы Яндекс.Плюса появились в КиноПоиск HD

6 октября7
Ешь, тестируй, комментируй: Как стать тестировщиком приложения КиноПоиска
Блог команды

Ешь, тестируй, комментируй: Как стать тестировщиком приложения КиноПоиска

1 октября13
Большое обновление КиноПоиск HD для телевизоров
Блог команды

Большое обновление КиноПоиск HD для телевизоров

20 августа74

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть дома: «Борат 2», «Шерлок в России» и «Ход королевы»

Сегодня4
Что смотреть дома: «Борат 2», «Шерлок в России» и «Ход королевы»
Роман Волобуев объявил о старте съемок второго сезона сериала КиноПоиск HD «Последний министр»
КиноПоиск HD

Роман Волобуев объявил о старте съемок второго сезона сериала КиноПоиск HD «Последний министр»

17 минут назад0
Какой сериал посмотреть, если вы уже видели всё? Волшебный шар КиноПоиск HD подскажет!
КиноПоиск HD

ТестКакой сериал посмотреть, если вы уже видели всё? Волшебный шар КиноПоиск HD подскажет!

Сегодня2
Число подписчиков Яндекс.Плюса в России превысило 5 миллионов
Блог команды

Число подписчиков Яндекс.Плюса в России превысило 5 миллионов

35 минут назад3
7 лучших трейлеров недели: «Райя и последний дракон», «Метод 2» и «Манк»

7 лучших трейлеров недели: «Райя и последний дракон», «Метод 2» и «Манк»

3 часа назад0
«Индиана Джонс нового поколения»: Как в сети встретили Тома Холланда в образе героя «Uncharted»

«Индиана Джонс нового поколения»: Как в сети встретили Тома Холланда в образе героя «Uncharted»

Сегодня, 11:4610
DeepFake дня: Том Круз вместо Роберта Дауни-мл. в «Железном человеке» и «Мстителях»
Бюро находок

DeepFake дня: Том Круз вместо Роберта Дауни-мл. в «Железном человеке» и «Мстителях»

Сегодня, 10:047
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт