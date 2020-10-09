Роман Волобуев объявил о старте съемок второго сезона сериала КиноПоиск HD «Последний министр»

Режиссер Роман Волобуев приступил в Москве к съемкам второго сезона комедийного сериала «Последний министр» от продюсерской компании «Среда». В продолжении министерству перспективного планирования предстоит решать вопросы государственной важности, а его главу Тихомирова ждут новые карьерные вызовы. Волобуев вновь выступает сценаристом и режиссером проекта, а пост креативного продюсера занимает Дмитрий Нелидов. Оператор второго сезона — Матвей Ставицкий («Русский Бес»).
«Когда в 2017-м мы с Ваниной (Елена Ванина, сценаристка — Прим. ред.) писали „Последнего министра“, мы слабо верили, что его получится снять, — написал Волобуев в Facebook. — Когда через полтора года я все-таки начал его снимать, были сомнения, что он в итоге выйдет. Про второй сезон мы никогда не думали, и лично я стараюсь не думать до сих пор, притом, что он каким-то образом снимается вокруг меня уже вторую неделю и что с этим делать, решительно непонятно».
Первый сезон «Последнего министра» — история чиновника Тихомирова, которого влиятельные политики хотят использовать, чтобы развалить недавно сформированное министерство перспективного планирования. Оказавшись на новом месте и не подозревая, что для него уготовили вышестоящие чины, Тихомиров берется за дело. В скором времени окружающие с ужасом осознают, что он действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему.
Ян Цапник, Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, Анна Шепелева, Софья Лебедева, Алексей Золотовицкий, Дарья Носик, Полина Федина, Алиса Хазанова, Екатерина Носик и Сергей Степин вернутся во втором сезоне в знакомых ролях. Вместе с ними на экране появятся Екатерина Вилкова («Просто представь, что мы знаем») и Александра Дроздова («Рассвет»).
Второй сезон «Последнего министра» выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD в весенне-летний сезон 2021 года. Первый сезон сериала прямо сейчас доступен для просмотра только в онлайн-кинотеатре.
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