Роман Волобуев объявил о старте съемок второго сезона сериала КиноПоиск HD «Последний министр»

Режиссер Роман Волобуев приступил в Москве к съемкам второго сезона комедийного сериала «Последний министр» от продюсерской компании «Среда». В продолжении министерству перспективного планирования предстоит решать вопросы государственной важности, а его главу Тихомирова ждут новые карьерные вызовы. Волобуев вновь выступает сценаристом и режиссером проекта, а пост креативного продюсера занимает Дмитрий Нелидов. Оператор второго сезона — Матвей Ставицкий («Русский Бес»).

«Когда в 2017-м мы с Ваниной (Елена Ванина, сценаристка — Прим. ред.) писали „Последнего министра“, мы слабо верили, что его получится снять, — написал Волобуев в Facebook. — Когда через полтора года я все-таки начал его снимать, были сомнения, что он в итоге выйдет. Про второй сезон мы никогда не думали, и лично я стараюсь не думать до сих пор, притом, что он каким-то образом снимается вокруг меня уже вторую неделю и что с этим делать, решительно непонятно».



Съемки второго сезона сериала «Последний министр» Съемки второго сезона сериала «Последний министр» Съемки второго сезона сериала «Последний министр» Съемки второго сезона сериала «Последний министр» Съемки второго сезона сериала «Последний министр» Съемки второго сезона сериала «Последний министр»

Первый сезон «Последнего министра» — история чиновника Тихомирова, которого влиятельные политики хотят использовать, чтобы развалить недавно сформированное министерство перспективного планирования. Оказавшись на новом месте и не подозревая, что для него уготовили вышестоящие чины, Тихомиров берется за дело. В скором времени окружающие с ужасом осознают, что он действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему.

Ян Цапник, Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, Анна Шепелева, Софья Лебедева, Алексей Золотовицкий, Дарья Носик, Полина Федина, Алиса Хазанова, Екатерина Носик и Сергей Степин вернутся во втором сезоне в знакомых ролях. Вместе с ними на экране появятся Екатерина Вилкова («Просто представь, что мы знаем») и Александра Дроздова («Рассвет»).

Второй сезон «Последнего министра» выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD в весенне-летний сезон 2021 года. Первый сезон сериала прямо сейчас доступен для просмотра только в онлайн-кинотеатре.