7 лучших трейлеров недели: «Райя и последний дракон», «Метод 2» и «Манк»

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«Бортпроводница», первый сезон

Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко пробует себя в остросюжетном сериале о том, как события одной ночи изменили жизнь одной девушки. В центре сюжета — бортпроводница Кэсси, чья спокойная жизнь неожиданно оборачивается кошмаром, когда она приходит в себя в незнакомом отеле, в чужой кровати рядом с мертвым мужчиной, с которым недавно познакомилась. Кэсси совершенно не представляет, что произошло, но берется разобраться в ситуации. Проблема в том, что она не знает, с чего начать, а покойный с ней регулярно разговаривает.

«Взаперти»

Сара Полсон в своем самом эффектном амплуа — зловещей манипуляторши. В новом хорроре ее героиня пугает не меньше, чем в недавно вышедшей истории медсестры Рэтчед. Женщина окружила гиперзаботой свою тяжелобольную дочь в инвалидном кресле, контролирует каждое ее движение и не дает ни с кем общаться даже по интернету. Разумеется, девочка полностью доверяет маме, но, как водится, слегка повзрослев, начинает ставить мамин авторитет под сомнение. Премьера фильма состоялась на жанровом кинофестивале Nightstream, критики отмечают актерскую игру обеих исполнительниц и мастерски выстроенный саспенс.

«Манк»

Режиссер Дэвид Финчер вместе с Netflix рассказывает историю золотой эпохи Голливуда, когда на площадках и за их пределами сталкивались сильные, амбициозные личности. Сюжет вращается вокруг Германа Я. Манкевича — одного из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда. Он страдал от алкоголизма и игровой зависимости, что не помешало ему написать сценарий «Гражданина Кейна», но в итоге привело к трагедии.

«Метод 2»

Продолжение популярного российского проекта о следователе, который раскрывает самые сложные убийства. В новом сезоне главной героиней выступит ученица следователя Есеня, которой теперь придется самой распутывать опасные дела. Она тяжело переживает смерть своего наставника и возлюбленного, но время идет, и за год, прошедший с событий первого сезона, у героини появляется семья — муж и дочь. Принять своего ребенка ей непросто, но, как ни парадоксально, поможет ей в этом именно профессия: за ее ребенком начнет охоту таинственный маньяк «Ты меня не поймаешь».

«Новости со всех концов света»

Пол Гринграсс и Том Хэнкс вновь работают вместе. На этот раз над вестерном о ветеране Гражданской войны, который берется, несмотря на все сложности, отвести маленькую девочку к родственникам. Капитан Джефферсон Кайл Кидд путешествует из города в город, зарабатывая на жизнь чтением последних новостей из газет для малограмотного населения. На равнинах Техаса его пути пересекаются с 10-летней Джоханной, которая была похищена племенем кайова и последние шесть лет воспитывалась в традициях индейской коммуны. Кидд соглашается доставить девочку в дом ее дяди и тети, единственных оставшихся в живых родственников. Преодолевая сотни миль по суровой дикой местности, эти двое столкнутся как с природными катаклизмами, так и с человеческой жестокостью, находясь в поисках места, которое назовут своим домом.

«Пупелль из города дымоходов»

Полнометражная аниме-экранизация одноименного иллюстрированного фэнтези-романа. Действие происходит в странном городе, окруженном высокой стеной и наполненном мусором и сотнями постоянно дымящих труб. В канун Хеллоуина курьер берется доставить посылку с сердцем, но теряет ее. Сердце продолжает биться, а в это время мальчик по имени Пупелль и его собранный из мусора друг пытаются раскрыть тайну города, в котором никто никогда не видел неба.

«Райя и последний дракон»

Студия Disney готовит грандиозное приключение в фэнтези-мире, вдохновленном азиатской культурой и мифами. Главная героиня мультфильма — отважная воительница Райя, которая вместе со своим верным спутником Тук-Туком покидает родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона. С его помощью она рассчитывает на победу над могущественным врагом — зловещим Друуном.