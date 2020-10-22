«Индиана Джонс нового поколения»: Как в сети встретили Тома Холланда в образе героя «Uncharted»

Том Холланд поделился первым кадром из готовящейся экранизации игры «Uncharted», и тот, как и следовало ожидать, разделил фанатов. В кадре Холланд предстал в образе главного героя, Нэйтана Дрейка, в одежде, взятой прямиком из третьей части. Облик завершают пот, грязь и даже следы пулевого ранения. В сети многие удивились, насколько хорошо Холланд смотрится в роли Дрейка, но нашлись и те, кто остался недоволен выбором.

«Приятно познакомиться, я — Нэйт».

Честно говоря, не терпится увидеть трюки, которые они сделают для фильма. Уровень Человека-паука, только без костюма».

«Проклятье, это же Индиана Джонс нового поколения».

«КОРОЛЬ, ТЫ ВЫГЛЯДИШЬ В ТОЧНОСТИ, КАК ОН».

«Хорошо выглядишь, Нэйт».

«Найди отличие».

«Хорошо выглядишь. Теперь заправьте эту рубашку… хотя бы частично».

«Том Холланд на съемках фильма „Uncharted“! Точно не терпится увидеть результат».

«„Uncharted“ на PS5 смотрится даже лучше, чем я думал».

«Схожая энергия, если честно».

«Нет, это не так. Позор. Где полугусеничная машина? В этом ведь буквально весь персонаж!»

«Никогда не играл в „Uncharted“ и абсолютно никак не связан с этими играми, но должен сказать, что он не похож на Нэйтана Дрейка. Странный выбор».

«Холланд, определенно, Нэйтан Дрейк, который нам нужен, но Нэйтан Филлион — это Дрейк, которого мы заслуживаем».

«Он *соответствует* возрасту, но просто *не выглядит* соответствующе возрасту».

«Успех фильма „Uncharted“ основан на том, воссоздаст ли Том Холланд эту сцену».

«Очень надеюсь, что Том Холланд посмотрит в первом трейлере прямо в камеру и прошепчет: „Это неизведанное“».

«Uncharted» — видеоигра о бесстрашном собирателе древностей и искателе приключений Нэйтане Дрейке. Он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе.

Сюжет экранизации не раскрывается. Точно известно, что фильм станет приквелом и расскажет о молодости Дрейка, до того как он стал знаменитым искателем приключений. Предполагается, что история будет связана с Фернаном Магелланом, знаменитым мореплавателем и исследователем.

В сториз Instagram Холланд раскрыл, что он почти завершил съемки в «Uncharted», он проведет на площадке еще пару дней.

Фильм ожидался в кинотеатрах 18 декабря 2020 года, но проблемы с режиссером заставили студию пересмотреть планы. Новая дата премьеры — 15 июля 2021 года.