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В Лондоне, Нью-Йорке и Торонто проплыл 12-метровый надувной Борат

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Чтобы привлечь внимание к релизу «Бората 2» Amazon запустил по рекам Лондона, Торонто и Нью-Йорка лодку с 12-метровыми надувными куклами Бората. Кукла повторяет постер сиквела, на котором казахский журналист лежит в мэнкини из медицинской маски. О лодках сообщили различные аккаунты в Twitter.

«СРОЧНО: „Джонсон“ Бората был замечен плывущим по Темзе».

«Он проплыл и мимо моей квартиры!»

«Теперь в Торонто!»

«Сегодня в гавани в центре Торонто был замечен гигантская надувная лодка Бората».

«Да, сейчас по реке Гудзон плывет массивная баржа с Боратом».

Борат — выходец из Казахстана, который приехал в США снимать репортаж о «величайшей в мире стране». Борат путешествует по Штатам и общается с местными жителями, часто выставляя их в неудобном свете своим поведением. Съемки сиквела проходили во время пандемии, поэтому на площадке работало минимальное количество людей. Кроме того, некоторые сцены представляли опасность для актеров, из-за чего Коэн несколько дней носил бронежилет.

«Борат: Последующий кинофильм» уже доступен на стрим-сервисе Amazon.

Подробнее о фильме

Фото: Amazon Prime

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