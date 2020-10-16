Тим Бёртон может разработать и поставить игровой сериал «Семейка Аддамс»

Тим Бёртон планирует поработать над многосерийным игровым ремейком «Семейки Аддамс». Согласно источникам Deadline, постановщик ведет переговоры с MGM TV и хочет не только выступить исполнительным продюсером новой версии, но и поставить все эпизоды сериала. Альфред Гоф и Майлз Миллар разделят обязанности главных сценаристов и шоураннеров проекта.

«Семейка Аддамс» изначально была серией комик-стрипов Чарльза Аддамса, которые публиковались в журнале The New Yorker. Позднее на ее основе сняли комедийный сериал, ставший классикой американского телевидения.

Международной аудитории готическая семейка Аддамс, любящая все мрачное и странное, стала известна после выхода в начале 1990-х двух комедийных лент Барри Зонненфельда. Главные роли в них сыграли Рауль Хулия, Анжелика Хьюстон, Кристофер Ллойд и Кристина Риччи. В 2019 году вышел полнометражный мультфильм «Семейка Аддамс».

По информации источника, действие нового сериала развернется в наше время, а центральным персонажем станет Уэнздэй Аддамс, глазами которой будет показан 2020 год.

На данный момент в проекте заинтересовано несколько покупателей, но главным претендентом считается Netflix.

Источник: Deadline