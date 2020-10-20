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«Чудотворцев» продлили на третий сезон. Действие продолжения развернется на Диком Западе

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Канал TBS заказал производство третьего сезона сериала-антологии «Чудотворцы». Вместо Саймона Рича шоураннерами продолжения выступят Дэн Мирк и Роберт Падник. Дэниэл Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатхан и Каран Сони вернутся в третьем сезоне в новых ролях.

Первый сезон «Чудотворцев» рассказывал о работе в небесной канцелярии Бога, которая была представлена как масштабный офис с множеством отделов и сотрудников. В центре сюжета — ангелы Элиза и Крэйг, взявшиеся спасти Землю, когда приунывший Господь вдруг решает ее погубить.

Во втором сезоне, «Чудотворцы: Темные века», действие развернулось в Средневековье. Главными героями стали крестьяне, которые изо всех сил стараются не терять расположения духа. Кругом грязь, смерть, страшные болезни и повсеместное невежество. Не помогает ситуации и король, предпочитающий проводить время в компании гусей.

События нового сезона происходят в 1844 году на Диком Западе. Идеалистичный проповедник из маленького городка (Рэдклифф) объединяется с разыскиваемым преступником (Бушеми) и эмансипированной женщиной (Вишванатан), чтобы возглавить караван, идущий на запад по Орегонской тропе. Их ждет долгий путь по Америке, полный обещаний и опасностей.

«Возможность каждый сезон рассказывать совершенно новые истории с этим невероятно талантливым актерским составом — это мечта, — говорят Мирк и Падник. — Мы очень рады, что TBS дала нам бразды правления над этим уникальным и особенным сериалом».

Два сезона «Чудотворцев» прямо сейчас доступны на КиноПоиск HD.

Источник: Variety

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