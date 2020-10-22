Фото со съемок экранизации «Uncharted»: Два Нэйтана Дрейка на площадке и Том Холланд в образе

Naughty Dog, разработчик серии игр «Uncharted», опубликовал в Twitter фото со съемочной площадки экранизации. На фотографии запечатлена встреча двух Нэйтанов Дрейков — Тома Холланда, который играет главного героя в фильме, и Нолана Норта, озвучившего его в играх.
«Найдите кого-нибудь, кто смотрит на вас, как Нэйт смотрит на Нэйта».
В ответ на пост Naughty Dog Холланд заявил, что собирается опубликовать кадр из фильма, и в итоге поделился фотографией себя в образе Дрейка.
«Приятно познакомится, я Нэйт», — написал Холланд.
В своем Twitter Норт, вместе с фото с Холландом, опубликовал еще две картинки, которые намекают на сюжет картины. На одном есть некий древний артефакт, а на другом — книга, раскрытая на изображении Фернана Магеллана, знаменитого мореплавателя и исследователя.
В Twitter-аккаунте экранизации добавлена цитата Магеллана: «Познакомьтесь с темным будущим без страха и покорите неизведанное».
«Uncharted» — видеоигра о бесстрашном собирателе древностей и искателе приключений Нэйтане Дрейке. Он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе.
Сюжет экранизации не раскрывается. Точно известно, что фильм станет приквелом и расскажет о молодости Дрейка, до того как он стал знаменитым искателем приключений. Вместе с Холландом и Уолбергом в картине снимаются Антонио Бандерас, София Тейлор Али и Тати Габриэль. Рубен Фляйшер занимает режиссерское кресло проекта.
Фильм ожидался в кинотеатрах 18 декабря 2020 года, но проблемы с режиссером заставили студию пересмотреть планы. Новая дата премьеры — 15 июля 2021 года.
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