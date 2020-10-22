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Саша Барон Коэн подставил адвоката Дональда Трампа на съемках «Бората 2»

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После публикации первых рецензий на продолжение «Бората» в сети заговорили об одной сцене с участием Руди Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката президента США Дональда Трампа. Вместе с ним в сцене появляется дочь Бората, а все обставлено так, словно Джулиани пытался домогаться девушки. Сам Джулиани считает, что это попытка дискредитировать его из-за компромата на сына кандидата в президенты Джо Байдена.

В сцене Джулиани дает интервью дочери Бората, Тутар, которая выдает себя за журналистку. После разговора она приглашает его выпить к себе в номер. Сев на кровать, он похлопывает девушку по спине и говорит: «Вы можете дать мне свой номер телефона и свой адрес». Затем она пытается вытащить его микрофон, прежде чем он откидывается на кровать и, кажется, кладет руку себе в штаны.

После этого в комнату врывается Саша Барон Коэн в женском нижнем белье и кричит: «Ей 15 лет! Она слишком стара для вас!»

По словам Джулиани, в сцене он лишь заправляет в штаны рубашку, после того как с него сняли микрофон.

Эпизод снимали в июле, когда Джулиани думал, что у него берут интервью по поводу того, как администрация Трампа справляется с пандемией коронавируса. Тогда Джулиани заявил, что быстро опознал комика в гриме и даже вызвал полицию, но никого не арестовали. Теперь он считает, что инцидент связан с компроматом на Хантера Байдена.

«Этот идиот Борат нападает на меня с преувеличенным фальшивым рассказом из нелепого фильма, который он снял, — заявил Джулиани в эфире радио WABC. — Теперь позвольте мне рассказать вам, почему я знаю, что это заказная работа. Потому что это не случайно происходит одновременно с тем, когда я сдаю доказательства на их принца и дорогого Джо Байдена, одного из самых больших мошенников последних 30 лет».

«Не знаю, были ли эти кадры добавлены, обработаны или что-то еще, — продолжает бывший мэр. — Этот фильм показали разным людям в Голливуде еще в июле и августе. Все в Голливуде меня ненавидят. Для людей в Голливуде я дьявол».

Позже Джулиани сообщил в Twitter, что эпизод «полностью сфабрикован», и назвал Коэна лжецом за попытку выдать его действия как нечто неуместное. Он уверен, что это попытка помешать его разоблачению преступной деятельности Джо Байдена и всей его семьи.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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