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Видео дня: Фанатская короткометражка о Росомахе в парикмахерской

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Режиссер Махмут Акай снял 10-минутную короткометражку «Гладкое бритье» (Close Shave), в которой пожилой растолстевший Росомаха пытается побриться и постричься, но вместо этого попадает в очередные неприятности. Получилось очень забавно, пускай и неидеально.

Действие короткометражки разворачивается в мире, где мутанты практически полностью исчезли. По сюжету Логан в попытке придать себе человеческий вид заходит в модную парикмахерскую, работники которой как раз смотрят репортаж о нем. Парикмахеры решают убить мутанта, и им это удается, пока Росомаха не возвращается к жизни.

В «Гладком бритье» создатели попытались изобразить Росомаху максимально похожим на персонажа из комиксов. Для этого на главную роль взяли шотландского актера Камерона Джека, который по росту значительно ближе к оригиналу. Выбирая актера на роль Росомахи, Акай вдохновлялся словами Криса Клермонта, автора комиксов «Люди Икс», который всегда считал, что лучший выбор для Логана — Боб Хоскинс.

На большом экране Росомаху долгое время играл Хью Джекман. В феврале 2019 года его вместе с Патриком Стюартом внесли в Книгу рекордов Гиннесса как актеров с самой продолжительной карьерой в роли супергероя Marvel. Стюарт и Джекман вместе установили рекорд: они оба играли своих персонажей 16 лет и 228 дней, а их последнее появление в этих ролях было в «Логане».

«Логан» и другие фильмы по комиксам Marvel прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

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