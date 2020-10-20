Мэттью МакКонахи рассказал, что подростком подвергся сексуальным домогательствам

В автобиографии «Зеленые огни» 50-летний Мэттью МакКонахи раскрыл, что в подростковом возрасте несколько раз становился жертвой сексуального насилия. По словам актера, однажды до него домогались, а в первый раз он занимался сексом без согласия.

«В первый раз, когда мне было 15 лет, меня шантажом вынудили заняться сексом, — пишет МакКонахи. — Я был уверен, что попаду в ад из-за добрачного секса. Теперь я надеюсь, что это не так».

МакКонахи также рассказал, что в возрасте 18 лет он как-то потерял сознание в фургоне, после чего к нему приставал некий мужчина. Актер не раскрыл подробности, но отметил, что сам себя жертвой не считает.

«Я никогда не чувствовал себя жертвой, — признается МакКонахи. — У меня есть много доказательств того, что мир замышляет сделать меня счастливым».

В мемуарах МакКонахи разбил свою жизнь на отдельные фрагменты, которые назвал зеленым, желтым и красным светом. С их помощью он описывает события, которые заставили его двинуться дальше, задуматься или остановиться. В книге МакКонахи раскрыл подробности бурных отношений своих родителей, своего брака с Камилой Алвес и своей личной философии. Он рассказал, как в начале 2010-х совершил переход от романтических комедий к ролям в драмах и триллерах, для чего ему пришлось отказаться от чека на 14,5 млн долларов.

«Зеленые огни» МакКонахи уже в продаже.

Источник: Variety

Фото: Getty Images