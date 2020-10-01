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«Самый страшный хоррор этого октября»: Что пишут критики о комедии «Борат 2»

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Спустя 14 лет после премьеры на экраны выходит продолжение комедии «Борат». Саша Барон Коэн вновь примерил знаменитый серый костюм, отрастил усы, вспомнил акцент и отправился раздражать, смущать и путать американцев. Если судить по первым рецензиям, получилось у него это с переменным успехом.

Многие критики сходятся во мнении, что «Борат 2» получился действительно смешным. Но вместе с тем отдельные авторы признают, что юмор Коэна с переодеванием успел устареть, и в современном мире для него практически нет места.

Вот что пишут критики.

Питер Дебрюж, Variety:

«Фильм, снятый и выпущенный на фоне беспрецедентной глобальной пандемии, — ошеломляющий акт комедийного восстания со встроенным вирусным потенциалом. Одновременно скандальный и актуальный, фильм готовится стать своего рода октябрьским сюрпризом, способным вызвать смех, сформировать общественный дискурс и привлечь избирателей, чего не может добиться обмен серьезными сообщениями».

Соня Сарайя, Vanity Fair:

«Но по мере того, как мир становится все тупее и тупее, кажется, возрастает потребность в хитрых способах Коэна находить смешное. И за последние несколько лет они приобрели более явный политический характер».

Джон ДеФор, THR:

«Америка больна, страдает, она зла и дезинформирована. Если бы Саша Барон Коэн убрал латексные накладки, нелепые акценты и парики, он мог бы найти новый, лучший способ показать нам наше отражение. И заставить нас посмотреть на себя, вместо того чтобы просто смеяться над самыми неловкими моментами с нашими соседями».

Эрик Кон, IndieWire:

«Спустя 14 лет после своего последнего выхода Борат не стал лучше, но его время пришло: этот жгучий юмор никогда не казался более важным. Лучший на сегодняшний день фильм Коэна, сочетающий активизм и развлечение, дает нам новые причины для страха перед миром, но также дает нам возможность смеяться над ним».

Алонсо Дюральд, The Wrap:

«Если мы хотим увидеть, как американцы — обычные граждане — выражают свои самые мрачные, самые жестокие и ужасные мнения, мы можем просто почитать об этом в соцсетях. Для этого больше не требуется Коэн в парике и с акцентом».

«Борат 2»

Пит Хэммонд, Deadline:

«Возмутительный и веселый, со сценами, которые гарантированно заставят вашу челюсть отвиснуть, фильм продолжает служить доказательством, что Коэн — гений комедии (и очень храбрый). Он Питер Селлерс нового века, способный на все ради смеха, с подложкой острой политической сатиры, которая не боится зайти слишком далеко».

Питер Бредшоу, The Guardian:

«Шок новизны ушел, как и шок в целом. Рутина стала привычной, а полупостановочные сцены, за исключением самых ярких моментов, вызывают подозрение и слишком заметны».

Майкл О’Салливан, The Washington Post:

«Это комедия возмущения и ужаса, которая вызывает смех не как лекарство от того, что нас беспокоит, или даже не как временное болеутоляющее, а как близкий родственник ощущения, которое вы испытываете — острая боль с последующим облегчением, когда срываете пластырь с открытой раны».

Эрик Дэвис, Fandango:

«„Борат 2“, возможно, самый страшный хоррор этого октября, но в то же время очень веселый. В фильме как минимум четыре момента, которые настолько возмутительны, что о них будут говорить годами. Вне всяких сомнений, достойное и нужное продолжение».

На данный момент у «Бората 2» 83% «свежести» на сайте Rotten Tomatoes.

Борат — выходец из Казахстана, который приехал в США снимать репортаж о «величайшей в мире стране». Борат путешествует по Штатам и общается с местными жителями, часто выставляя их в неудобном свете своим поведением. Съемки сиквела проходили во время пандемии, поэтому на площадке работало минимальное количество людей. Кроме того, некоторые сцены представляли опасность для актеров, из-за чего Коэн несколько дней носил бронежилет.

«Борат: Последующий кинофильм» выйдет на Amazon 23 октября.

Подробнее о фильме

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