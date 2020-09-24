Джаред Лето сыграет Джокера в «Лиге справедливости» Зака Снайдера

Джаред Лето вернется к роли Джокера: после появления в «Отряде самоубийц» он сыграет знаменитого злодея в режиссерской версии «Лиги справедливости», над которой сейчас работает Зак Снайдер. Об этом сообщает THR со ссылкой на свои источники.

20 мая стало известно, что «Лига справедливости Зака Снайдера» выйдет на HBO Max в 2021 году. В рамках онлайн-обсуждения «Человека из стали» режиссер раскрыл, что над проектом будет работать прежняя команда, включая монтажеров, специалистов по визуальным эффектам и актеров, которые запишут часть новых реплик. На создание режиссерской версии планируется потратить примерно 70 млн долларов.

Вместе с Лето в досъемках «Лиги справедливости» примут участие Бен Аффлек, Галь Гадот и Рэй Фишер, который вернется в роли Киборга. Ожидалось, что Генри Кавилл вновь сыграет Супермена, но актер впоследствии опроверг свою причастность к проекту.

Режиссерская версия «Лиги справедливости» выйдет в четырех частях. Снайдер подчеркнул, что его версия существенно отличается от кинотеатральной. В частности, в ней будет больше экранного времени у Флэша и Киборга.

После «Отряда самоубийц» ожидалось, что Лето вновь сыграет Джокера в одном из будущих фильмов киновселенной DC. Одно время разрабатывались сольная картина о персонаже и лента об отношениях Джокера и Харли Квинн, но в итоге оба проекта так и не состоялись.

Источник: THR