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Жан-Клод Ван Дамм помог спасти собаку от эвтаназии: «Мы не можем убить эту маленькую чихуахуа»

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Звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм стал частью кампании по спасению трехмесячного щенка чихуахуа по кличке Рая. В Норвегии собаку должны были усыпить из-за нарушения закона о ввозе животных: ее привезли по поддельным документам. Но стараниями актера и многих других ей удалось сохранить жизнь.

Житель Норвегии Алексей Иверсен купил собаку у болгарских заводчиков, после чего отвел ее к ветеринару в Осло. Тот с подозрением отнесся к документам Раи из-за даты прививки от бешенства. Согласно дате в паспорте, она была сделана в два месяца, но собаке должно быть не менее трех месяцев, прежде чем ее можно будет прививать. Доктор незамедлительно проинформировал власти.

В течение недели собаку задержали норвежские власти, а Иверсену сообщили, что животное придется усыпить. После безуспешной борьбы за свободу он связался с адвокатом, которому удалось отложить дату эвтаназии до октября. Иверсен отправился искать поддержку в сети и создал петицию, чтобы спасти жизнь собаки.

На историю с собакой обратил внимание Ван Дамм, большой любитель собак. Он пожертвовал немало денег организациям по защите прав животных, спас множество бездомных собак. Вместе со своей чихуахуа он провел в Facebook прямой эфир, в котором попросил своих подписчиков поддержать петицию и спасти Раю, пообещав оплатить любые расходы.

Почти 200 000 человек отреагировали на пост Ван Дамма. Эвтаназию Раи отменили, но в Норвегии она остаться не сможет: собаку придется вернуть в Болгарию. Теперь Иверсену предстоит сделать все возможное, чтобы собака Рая осталась с ним.

Источник: New York Times

Фото: Getty Images

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