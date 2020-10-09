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Трейлер драмы «Манк» Дэвида Финчера: Гари Олдман спивается и пишет сценарий шедевра

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В сети появился полноценный трейлер фильма «Манк» — черно-белой картины Дэвида Финчера, которая рассказывает непростую историю Германа Я. Манкевича. Один из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда, он страдал от алкоголизма и игровой зависимости, что не помешало ему написать сценарий «Гражданина Кейна», но в итоге привело к трагедии.

Манкевич, или Манк, как называли его окружающие, приложил руку к созданию нескольких фильмов братьев Маркс и написал множество сценариев, но его самая известная работа — «Гражданин Кейн», написанный в соавторстве с Орсоном Уэллсом. Согласно истории создания фильма, между режиссером и сценаристом назрел конфликт по поводу того, кому именно должно быть приписано авторство фильма.

Роль Манка исполнил Гари Олдман. Аманда Сайфред сыграла актрису Мэрион Дэвис, Лили Коллинз — секретаршу сценариста Риту Александр, Таппенс Мидлтон — его жену Сару, а Том Бёрк перевоплотился в Уэллса.

«Манк» выйдет на Netflix 4 декабря.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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