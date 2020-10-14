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Тизер-трейлер мультфильма «Райя и последний дракон»: Восстанови мир. Найди последнего дракона

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Оригинальный трейлер:

Студия Disney опубликовала первый тизер нового анимационного проекта «Райя и последний дракон». Главную героиню мультфильма озвучила звезда «Последних джедаев» Келли Мари Трэн, а Аквафина подарила свой голос Сису — водному дракону, последнему в своем роде.

Главная героиня мультфильма — отважная воительница Райя, которая вместе со своим верным спутником Тук-Туком покидает родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона. С его помощью она рассчитывает на победу над могущественным врагом — зловещим Друуном.

Российская премьера мультфильма состоится 11 марта 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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