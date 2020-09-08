Мэттью МакКонахи написал мемуары. В них он рассказал, чего ему стоило отказаться от ромкомов

В мемуарах «Зеленые огни» Мэттью МакКонахи рассказал, как в начале 2010-х совершил переход от романтических комедий к ролям в драмах и триллерах. По словам актера, он долгое время с удовольствием снимался в ромкомах, которые приносили ему неплохой доход, но в 2010 году решил переключится на другие проекты. И для этого в первую очередь ему пришлось отказаться от 14,5 млн долларов.

«Романтические комедии были моими единственными постоянными хитами проката, что делало их единственным постоянным источником новых предложений, — пишет МакКонахи. — Лично мне нравилось, что я могу подарить людям легкий полуторачасовой романтический отдых от стресса, когда им не нужно ни о чем думать, просто смотреть, как мальчик гонится за девушкой, падает, а затем встает и наконец получает ее. Я принял эстафету у Хью Гранта и побежал с ней».

В 2010 году МакКонахи устал от ромкомов, и в 2011-м начался так называемый «МакКонессанс», когда актер снялся в череде независимых проектов, таких как «Берни», «Киллер Джо» и «Мад». МакКонахи признается в биографии, что ему нравилось сниматься в романтических комедиях, а гонорар за них позволял сниматься дома на пляжах, по которым он бегал без рубашки, но, когда пришло время двигаться дальше, он сделал это, не оглядываясь назад.

Новый виток означал для МакКонахи отказ от 14,5 млн долларов — крупнейшего предложения в его карьере. Актер не раскрыл, о каком проекте идет речь, и лишь отметил, что сделал это не задумываясь.

«Я отклонил предложение, — пишет МакКонахи. — Если я не мог делать то, что хотел, я не собирался делать то, чего не хотел, независимо от цены».

Смена курса пошла карьере МакКонахи на пользу. С 2011 года он снялся в сериале «Настоящий детектив», исполнил главную роль в фантастике Кристофера Нолана «Интерстеллар», поработал с Гаем Ричи над лентой «Джентльмены». Роль в драме «Далласский клуб покупателей» в 2014 году принесла актеру статуэтку «Оскар».

Мемуары МакКонахи уже в продаже.

Источник: IndieWire

Фото: Getty Images