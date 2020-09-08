КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Мэттью МакКонахи написал мемуары. В них он рассказал, чего ему стоило отказаться от ромкомов

Обсудить0

В мемуарах «Зеленые огни» Мэттью МакКонахи рассказал, как в начале 2010-х совершил переход от романтических комедий к ролям в драмах и триллерах. По словам актера, он долгое время с удовольствием снимался в ромкомах, которые приносили ему неплохой доход, но в 2010 году решил переключится на другие проекты. И для этого в первую очередь ему пришлось отказаться от 14,5 млн долларов.

«Романтические комедии были моими единственными постоянными хитами проката, что делало их единственным постоянным источником новых предложений, — пишет МакКонахи. — Лично мне нравилось, что я могу подарить людям легкий полуторачасовой романтический отдых от стресса, когда им не нужно ни о чем думать, просто смотреть, как мальчик гонится за девушкой, падает, а затем встает и наконец получает ее. Я принял эстафету у Хью Гранта и побежал с ней».

В 2010 году МакКонахи устал от ромкомов, и в 2011-м начался так называемый «МакКонессанс», когда актер снялся в череде независимых проектов, таких как «Берни», «Киллер Джо» и «Мад». МакКонахи признается в биографии, что ему нравилось сниматься в романтических комедиях, а гонорар за них позволял сниматься дома на пляжах, по которым он бегал без рубашки, но, когда пришло время двигаться дальше, он сделал это, не оглядываясь назад.

Новый виток означал для МакКонахи отказ от 14,5 млн долларов — крупнейшего предложения в его карьере. Актер не раскрыл, о каком проекте идет речь, и лишь отметил, что сделал это не задумываясь.

«Я отклонил предложение, — пишет МакКонахи. — Если я не мог делать то, что хотел, я не собирался делать то, чего не хотел, независимо от цены».

Смена курса пошла карьере МакКонахи на пользу. С 2011 года он снялся в сериале «Настоящий детектив», исполнил главную роль в фантастике Кристофера Нолана «Интерстеллар», поработал с Гаем Ричи над лентой «Джентльмены». Роль в драме «Далласский клуб покупателей» в 2014 году принесла актеру статуэтку «Оскар».

Мемуары МакКонахи уже в продаже.

Источник: IndieWire

Фото: Getty Images

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Звезды Marvel вступились за Криса Пратта, которого назвали «худшим Крисом в Голливуде»

Звезды Marvel вступились за Криса Пратта, которого назвали «худшим Крисом в Голливуде»

Сегодня, 12:2018
Джеффу Бриджесу диагностировали рак. Актер говорит, что прогноз хороший

Джеффу Бриджесу диагностировали рак. Актер говорит, что прогноз хороший

Вчера4
Кейт Уинслет рассказала, что жалеет о работе с Вуди Алленом и Романом Поланским

Кейт Уинслет рассказала, что жалеет о работе с Вуди Алленом и Романом Поланским

11 сентября33
Михаила Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к 8 годам колонии общего режима

Михаила Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к 8 годам колонии общего режима

8 сентября35

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Голяк», «Призраки усадьбы Блай» и «Тегеран»: Что мы смотрим в октябре

Сегодня1
«Голяк», «Призраки усадьбы Блай» и «Тегеран»: Что мы смотрим в октябре
Джадд Апатоу: «Я знаю, как снимать мрачняк, но не готов тратить несколько лет жизни на это»
Интервью

Джадд Апатоу: «Я знаю, как снимать мрачняк, но не готов тратить несколько лет жизни на это»

Сегодня2
Джаред Лето сыграет Джокера в «Лиге справедливости» Зака Снайдера

Джаред Лето сыграет Джокера в «Лиге справедливости» Зака Снайдера

час назад6
Жан-Клод Ван Дамм помог спасти собаку от эвтаназии: «Мы не можем убить эту маленькую чихуахуа»

Жан-Клод Ван Дамм помог спасти собаку от эвтаназии: «Мы не можем убить эту маленькую чихуахуа»

Сегодня, 18:005
Трейлер драмы «Манк» Дэвида Финчера: Гари Олдман спивается и пишет сценарий шедевра

Трейлер драмы «Манк» Дэвида Финчера: Гари Олдман спивается и пишет сценарий шедевра

Сегодня, 16:254
Тизер-трейлер мультфильма «Райя и последний дракон»: Восстанови мир. Найди последнего дракона

Тизер-трейлер мультфильма «Райя и последний дракон»: Восстанови мир. Найди последнего дракона

Сегодня, 16:136
Мэттью МакКонахи написал мемуары. В них он рассказал, чего ему стоило отказаться от ромкомов

Мэттью МакКонахи написал мемуары. В них он рассказал, чего ему стоило отказаться от ромкомов

Сегодня, 16:123
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт