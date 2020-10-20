Звезды Marvel вступились за Криса Пратта, которого назвали «худшим Крисом в Голливуде»

Режиссер Джеймс Ганн, актеры Марк Руффало, Зои Салдана и Роберт Дауни-мл. поддержали Криса Пратта, которого в Twitter окрестили «худшим Крисом в Голливуде». Звезда «Стражей Галактики» стала предметом опроса, в котором спрашивали, какого Криса — Пратта, Пайна, Эванса или Хемсворта — следует удалить из Голливуда. В итоге выбрали Пратта.

Выбор пал на Пратта в первую очередь из-за его взглядов. В Twitter его раскритиковали за предполагаемую поддержку Республиканской партии (давно известно, что он придерживается консервативных взглядов) и за причастность к церкви, которую Эллен Пейдж описала как «заведомо анти-ЛГБТ».

«Пратт. Его взгляды ужасны, и он поддерживает церковь активистов, выступающих против ЛГБТ. Легко».

После этого коллеги Пратта по фильмам Marvel выступили в его поддержку.

Роберт Дауни-мл.

«Что за мир… „Безгрешные“ бросают камни в моего брата Криса Пратта, — написал Дауни-младший. — Настоящий христианин, живущий по принципам, никогда не демонстрировал ничего, кроме позитивности и благодарности. И он только что вступил в семью, которая дает место для гражданского дискурса и (просто факт) настаивает на идее службы как высшей ценности. Если вы не согласны с Крисом, у меня есть для вас интересная идея. Удалите свои аккаунты в соцсетях, сядьте и поработайте над своими собственными недостатками, а затем отпразднуйте свою человечность».

Марк Руффало

«Послушайте, Крис Пратт — отличный мужик. Я знаком с ним лично, и вместо того чтобы клеветать, посмотрите, как он живет своей жизнью. Просто он, как правило, не является откровенно политизированным. Это лишь отвлекает от цели. Друзья, давайте не спускать глаз с приза. Мы уже так близко».

Зои Салдана

«„Как бы тяжело ни было, выпрямите грудь, поднимите голову — и вы справьтесь“, — Тупак. Крис Пратт, ты справишься. Твоя семья, друзья, коллеги и все, кто когда-либо встречался с тобой, знают о твоей доброте!»

Джеймс Ганн

«Простите. Просто только что узнал об этой ерунде. Крис Пратт — лучший чувак в мире. Я провел много часов, делясь с этим человеком своими самыми сокровенными истинами, как и он со мной. Пожалуйста, перестаньте предполагать, что он верит во что-то, что политически или как-то иначе связано с тем, что он христианин».

Слова Дауни-младшего и других не впечатлили пользователей Twitter. Многие задались вопросом, почему звезды молчали, когда в сети несколько лет травили Бри Ларсон, исполнительницу главной роли в «Капитане Марвел».

«Актерский состав „Мстителей“, когда Бри Ларсон травят в течение 3 лет». «Актерский состав „Мстителей“, когда люди шутят, что Крис Пратт — республиканец».

«Ребят, вы ведете себя так, словно Криса Пратта избили, несправедливо застрелили, сказали, что он не может жениться на любимом человеке, у него забрали ребенка или что-то в этом роде».

Крис Пратт пока никак не прокомментировал ситуацию.

Фото: Getty Images