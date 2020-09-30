«Бессмертная гвардия» стала самым популярным летним проектом Netflix с 78 миллионами просмотров

Стрим-сервис Netflix раскрыл данные за третий квартал 2020 года и объявил, что самым просматриваемым проектом лета стал боевик «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон. Согласно стримингу, за первые четыре недели фильм привлек 78 миллионов пользователей. В июле сообщалось, что ленту посмотрело не менее 72 миллионов подписчиков.

Вторым по популярности стал фильм «Энола Холмс» с Милли Бобби Браун. За 28 дней картину о младшей сестре Шерлока Холмса посмотрело 76 миллионов пользователей. Замыкает тройку лидеров «Проект „Power“», привлекший 75 миллионов зрителей.

Самой просматриваемой документалкой стал проект «Американское убийство: Семья по соседству», который за первые четыре недели посмотрело 52 миллиона подписчиков. На втором месте с 38 миллионами просмотров находится документальный фильм о соцсетях «Социальная дилемма».

В плане сериалов 50 миллионов пользователей посмотрело первый сезон «Кобра Кай», когда он вышел на Netflix после изначального релиза на YouTube Premium в середине 2018 года. Последний сезон «Люцифера», доступный на стрим-сервисе, привлек внимание 38 миллионов семей.

Важно помнить, что Netflix использует необычную систему для подсчета просмотров, при которой просмотр учитывается, если после запуска прошло как минимум две минуты. В данном случае выбор пользователя уже считается сознательным. При этом не имеет значения, посмотрел ли пользователь две минуты первого эпизода сериала или полуторачасового фильма.

Источник: Deadline