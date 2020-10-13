Франшиза «Форсаж» закончится после 11-го фильма. Джастин Лин поставит последние части

Студия Universal завершит основную часть франшизы «Форсаж». Планируется выпустить еще два полнометражных фильма, после чего центральная экшен-серия отправится на покой. Джастин Лин, который сейчас заканчивает работу над «Форсажем 9», может поставить последние части и ведет переговоры со студией.
За последние годы франшиза «Форсаж» стала для Universal чрезвычайно прибыльной: общие сборы серии в мировом прокате составляют 5,9 млрд долларов. Окончание основой франшизы не означает, что студия закрывает всю серию. Сейчас на Netflix выходит мультсериал-спин-офф «Форсаж: Шпионские гонки», а в разработке находятся несколько сольных проектов о персонажах франшизы, включая сиквел «Хоббса и Шоу».
На данный момент неизвестно, будут ли два последних боевика отдельными частями или одной историей, разбитой на две картины. В феврале звезда «Форсажа» Вин Дизель заявил, что десятый фильм серии может в итоге увидеть свет в двух частях. Тогда актер признался, что уже начал работу над финалом франшизы.
- В «Форсаже 9» кибертеррористка Сайфер, которая пыталась захватить контроль над атомной подводной лодкой в восьмом фильме, объединилась с младшим братом Доминика, Джейкобом, чтобы окончательно разобраться с командой Торетто. Доминик и его друзья отправляются в путешествие по всему миру, чтобы разобраться с ошибками прошлого.
- В новой части вернутся знакомые герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джорданы Брюстер, Тайриза Гибсона, Лудакриса, появятся новые персонажи в исполнении Майкла Рукера, Джона Сины и Анны Савай. Шарлиз Терон вновь сыграет кибертеррористку Сайфер, а Хелен Миррен в очередной раз появится в образе Магдалены Шоу, матери Декарда (Джейсон Стэйтем), Оуэна (Люк Эванс) и Хэтти (Ванесса Кирби).
- По словам Родригес, «фильм поставит под вопрос многое из того, что вы знаете о законах физики». «Во время просмотра вы будете постоянно спрашивать: „Стоп, это как?“ Скажу лишь, что в фильме такого предостаточно», — заявила ранее актриса.
- Российская премьера «Форсажа 9» запланирована на 21 мая 2021-го.
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Источник: Deadline