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Дени Вильнёв снимет сериал по роману Ю Несбё «Сын». Джейк Джилленхол исполнит главную роль

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Джейк Джилленхол вновь поработает с Дени Вильнёвым и исполнит главную роль в сериале HBO «Сын» — экранизации одноименного романа Ю Несбё. Ленор Зион («Рэй Донован») выступит шоураннером. Джилленхол и Вильнёв спродюсируют проект вместе с Джонатаном Ноланом и Лизой Джой, создателями «Мира Дикого Запада».

Главный герой криминального романа — бывший наркоман Сонни Лофтхус, осужденный за убийство, который почти полжизни провел за решеткой. Он уже устал ждать собственной свободы и даже соглашается взять на себя чужое преступление.

Все мгновенно меняется, когда Сонни узнает правду о смерти отца, которого он долгие годы считал коррумпированным полицейским, покончившим с собой из-за угрызений совести. Теперь его жизнью управляет одно желание — отомстить всем тем, кто погубил его семью. Совершив блестящий побег из тюрьмы, Сонни начинает действовать, все ближе подбираясь к главному виновнику всех его несчастий — загадочному криминальному авторитету по прозвищу Близнец.

Джилленхол и Вильнев ранее уже дважды работали вместе: актер снялся в фильмах режиссера «Враг» и «Пленницы». Сейчас постановщик заканчивает работу над экранизацией «Дюны», а Джилленхол недавно согласился исполнить главную в ремейке датского триллера «Виновный».

Источник: Deadline

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