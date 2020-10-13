Находка дня: Скрытые привидения в сериале «Призраки усадьбы Блай»

«Призраки усадьбы Блай» — новая глава хоррор-антологии, начавшейся с «Призраков дома на холме». Шоураннером проекта вновь выступил Майк Флэнеган, который в этот раз сделал упор на романтику, а не на хоррор. Он, тем не менее, сохранил традицию и вновь наполнил комнаты и коридоры старой усадьбы духами, которые совершенно незаметны на первый взгляд. Но если знать, куда смотреть, то можно увидеть, что Чумной Доктор, Ребенок, Солдат и другие постоянно наблюдают за главными героями из теней.
Проект основан на произведениях Генри Джеймса. 2007 год, Лос-Анджелес. На предсвадебном банкете одна и гостий рассказывает длинную историю собравшимся у уютного камина. В 1987 году в Лондоне американка Дэни Клейтон ищет работу. Она устраивается няней к двум сиротам — восьмилетней Флоре и десятилетнему Майлзу, проживающим с прислугой в шикарной усадьбе Блай. Их родной дядя занят делами в Лондоне, родители погибли, а предыдущая няня умерла совсем недавно, но дети, кажется, не слишком переживают по этому поводу. В первый же вечер маленькая Флора просит Дэни не выходить ночью из комнаты, а Майлз проявляет замашки взрослого мужчины.
Подробнее о «Призраках усадьбы Блай» КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.
Источник: Gamesradar
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