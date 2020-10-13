Находка дня: Скрытые привидения в сериале «Призраки усадьбы Блай»

«Призраки усадьбы Блай» — новая глава хоррор-антологии, начавшейся с «Призраков дома на холме». Шоураннером проекта вновь выступил Майк Флэнеган, который в этот раз сделал упор на романтику, а не на хоррор. Он, тем не менее, сохранил традицию и вновь наполнил комнаты и коридоры старой усадьбы духами, которые совершенно незаметны на первый взгляд. Но если знать, куда смотреть, то можно увидеть, что Чумной Доктор, Ребенок, Солдат и другие постоянно наблюдают за главными героями из теней.

Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix Netflix

Проект основан на произведениях Генри Джеймса. 2007 год, Лос-Анджелес. На предсвадебном банкете одна и гостий рассказывает длинную историю собравшимся у уютного камина. В 1987 году в Лондоне американка Дэни Клейтон ищет работу. Она устраивается няней к двум сиротам — восьмилетней Флоре и десятилетнему Майлзу, проживающим с прислугой в шикарной усадьбе Блай. Их родной дядя занят делами в Лондоне, родители погибли, а предыдущая няня умерла совсем недавно, но дети, кажется, не слишком переживают по этому поводу. В первый же вечер маленькая Флора просит Дэни не выходить ночью из комнаты, а Майлз проявляет замашки взрослого мужчины.

Подробнее о «Призраках усадьбы Блай» КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: Gamesradar