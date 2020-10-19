Крис Хемсворт и Тайка Вайтити обсудили сценарий нового «Тора». Режиссер уснул

Крис Хемсворт поделился в Instagram фото с разбора сценария «Тор: Любовь и гром» с Тайкой Вайтити. Режиссер запечатлен на фото в своем привычном состоянии — дремлющим. По словам Хемсворта, Вайтити пришлось прилечь, чтобы осознать все идеи, предложенные актером.

«Потрясающая первая встреча по сценарию „Тор: Любовь и гром“ с нашим бесстрашным лидером Тайкой Вайтити, — написал Хемсворт под постом. — Мои примечания были настолько подробными и насыщенными, что единственный способ для Тайки полностью их усвоить — это завернуться в плотный кокон и погрузиться в бесконечные возможности того, куда нас приведет фильм. Парень на заднем плане был в равной степени поражен моим умением рассказывать истории».

Сюжет «Тор: Любовь и гром» не раскрывается. Известно лишь, что в продолжении в роли Джейн Фостер вернется Натали Портман, которая предстанет в новом образе — Тора-женщины. Согласно комиксам, Джейн смогла поднять молот Мьёльнир, после того как Тор оказался его недостоин. По слухам, четвертый фильм будет связан с сюжетом сериала «Локи», который выйдет на стрим-сервисе Disney+. Предполагается, что именно благодаря Локи в основную киновселенную вернется молот Тора, разрушенный в «Тор: Рагнарёк».

В интервью Хемсворт раскрыл, что четвертый «Тор» будет отличаться от других фильмов о боге грома. Он уточнил, что работа над сценарием продолжается, и намекнул, что старт съемок запланирован на январь 2021 года.

«Я очень рад попытаться сделать что-то другое, — говорит Хемсворт. — В последних трех фильмах мы раздвинули границы и создали разные версии персонажа, и теперь люди ожидают кардинальных изменений. В этом смысле мы идеально подходим для этой работы».

«Тор: Любовь и гром» ожидается в кинотеатрах 11 февраля 2022 года.