Ушла из жизни актриса Ирина Скобцева, звезда фильмов «Война и мир», «Они сражались за Родину»

На 94-м году жизни скончалась народная артистка России Ирина Скобцева, знакомая зрителю по фильмам «Война и мир», «Обыкновенный человек» и «Сережа», по сериалу «Тихий Дон». Актриса была женой режиссера Сергея Бондарчука, матерью Федора и Алены Бондарчуков. О ее смерти сообщили в Instagram кинокомпании Федора Бондарчука Art Pictures.

Ирина Скобцева родилась в Туле 22 августа 1927 года. Окончив среднюю школу, поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, во время учебы в котором выступала в студенческом театре. По окончании университета поступила в Школу-студию МХАТ.

В 1955 году дебютировала в кино в роли Дездемоны в ленте «Отелло». В 1956 году фильм участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и был удостоен приза за лучшую режиссуру, а сама Скобцева — звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Известность актрисе принесла роль княжны Элен Курагиной в «Войне и мире» Сергея Бондарчука.

В общей сложности на счету Скобцевой было более 80 ролей в фильмах и сериалах.

Фото: Павел Бедняков, ТАСС