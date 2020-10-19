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Сценарист «Назад в будущее» объяснил, почему продолжение трилогии никогда не состоится

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Во время записи подкаста сайта Collider сценарист Боб Гейл рассказал, почему новая часть трилогии «Назад в будущее» никогда не увидит свет. По его словам, они не хотят делать сиквел просто ради денег и уверены, что подобное продолжение на самом деле никому не нужно.

«С трилогией мы рассказали законченную историю, — говорит Гейл. — Если бы мы вернулись и сделали еще одну часть, у нас был бы Майкл Дж. Фокс, которому в следующем году исполнится 60, и у него болезнь Паркинсона. Хотим ли мы увидеть 60-летнего Марти МакФлая с болезнью Паркинсона? Хотели ли мы увидеть его в 50 лет с болезнью Паркинсона? Я бы сказал: „Нет, вы этого не хотите“. И никто не захочет смотреть „Назад в будущее“ без Майкла Дж. Фокса».

«Люди говорят: „Ну, сделай фильм с кем-нибудь еще“, — продолжает сценарист. — Серьезно? Кого вы хотите взять? В итоге вы получите лишь сравнения с оригиналом, и не в вашу пользу. Мы неоднократно видели сиквелы, которые возвращаются спустя много-много лет, и зрители говорят: а, ну, „Скрытая угроза“, моя жизнь, может, была бы лучше, если бы я ее никогда не видел. Существует много таких лишних сиквелов. Мы не хотели быть теми, кто снял фильм просто ради денег. Universal говорит нам: „Ребята, вы бы заработали кучу денег“. Но мы такие: „Ну, мы уже заработали много денег на этих фильмах, и нам они нравятся такими, какие они есть“. И, как гордые родители, мы не собираемся продавать наших детей».

В конце Гейл уточнил, что у них есть соглашение со Стивеном Спилбергом и компанией Amblin, что без согласия создателей другой части «Назад в будущее» не будет.

В 2018 году опрос THR и Morning Consult выяснил, что многие американцы ждут возвращения «Назад в будущее» на большие экраны. Из более 2000 опрошенных 71% респондентов отметили, что хотят увидеть возрождение франшизы. Гейл и режиссер трилогии Роберт Земекис, в свою очередь, неоднократно повторяли: их совершенно не интересует ребут франшизы, и ремейк не появится на свет, пока они живы.

Подробнее о трилогии

Трилогия «Назад в будущее», а также многие другие фильмы и сериалы прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: Collider

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